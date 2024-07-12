社會新鮮人求職不迷網 新北青年局推免費線上職涯諮詢服務

青年局在板橋青職基地提供實體專業職涯諮詢，目前加開一對一線上職涯詢服務，限額125人。（新北市青年局提供）

2024/07/12 13:45

〔記者黃子暘／新北報導〕暑假到來，代表有一批新鮮人進入社會，新北市青年局長邱兆梅表示，自即日起至10月10日期間，青年局推出免費「線上職涯諮詢服務」，提供國際認證職涯諮詢師資源，協助求職青年突破職涯發展盲點，妥善完成職涯規劃；年滿18至40歲就業、就學或設籍於新北的青年皆可到青年局官網申請，限額125人。

邱兆梅表示，市府在板橋區設立「青職基地」，有專業職涯諮詢師長期駐點，每週四、週六提供面對面、一對一免費職涯諮詢服務、履歷健診、模擬面試服務，受到求職族群好評，可以在青年局官網線上預約；然而新北市幅員遼闊，考量交通問題，青年局加碼推出線上職涯諮詢服務，讓青年不再受到區域、地點限制即可獲得服務。

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青年局說，線上職涯諮詢服務皆由取得美國職涯發展學會認證的專業諮詢師提供服務，凡設籍、居住在新北，或是在新北就學、就業者，面臨找工作瓶頸，或對生涯規劃感到茫然，都可報名，線上職涯諮詢服務使用者將獲得3次不同階段的專業職涯諮詢，分別為「自我優勢盤點」、「職涯規劃」及「求職行動方案」，報名自即起到10月10日止。

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