為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

大學分科測驗》首節物理科近6％缺考 低軌衛星、風力發電等新科技入題

113學年度分科測驗今首日首節考物理科，缺考率為5.94%，較去年缺考率5.51%為高。 （記者楊綿傑攝）

113學年度分科測驗今首日首節考物理科，缺考率為5.94%，較去年缺考率5.51%為高。 （記者楊綿傑攝）

2024/07/12 12:59

〔記者楊綿傑／台北報導〕113學年度分科測驗今首日首節考物理科，考題兼具前瞻科技及生活化內容，包括烏俄戰爭的低軌衛星、綠能風電、101大樓減震系統、變速腳踏車等都入題，大考中心認為整體難易度適中，試題安排由易至難，有基礎題型也有高層次思考題組，能鑑別出高分組考生。

大考中心主任張新仁說明，物理科應到人數2萬3135人，實到2萬1760人，缺考1375人，缺考率為5.94%，較去年缺考率5.51%為高。

在試題特色方面，大考中心副主任岳修平表示，除了基本題，也有素養導向試題，包含烏俄戰爭中低軌衛星組成星鏈、花蓮地震時101大樓減震系統、電力傳輸能量耗損、綠能風力發電減碳、腳踏車驅動原理等，將物理原利用於解釋生活中觀察到的現象。

在特色考題方面，岳修平舉例，第24至26題考變速腳踏車，考生須由閱讀文本理解如何由腳踩踏板，使腳踏車產生驅動向前的力，內容展現對生活經驗的結合。考生必須整合應用靜力平衡相關概念，找出在題幹所設定的條件之下，腳踩踏板所產生的最大驅動力方能解題。

整體而言，此次題目著重物理概念融會貫通、應用理解，除了基本計算能力外，更重視物理知識用於解釋真實情境中觀察到的各種現象，呼應課綱核心素養理念；而考出衛星、無線通訊傳輸、風力發電、變速腳踏車等，則聯結了課本上的物理概念與日常生活應用，有助培養未來科學及產業人才。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
大學分科測驗》物理考舊課綱內容計算量又大 高中師評「壓力大」分數下降
2024/07/12 12:58

大學分科測驗》物理考舊課綱內容計算量又大 高中師評「壓力大」分數下降
大學分科測驗》首節物理高雄考生認偏生活化 冷氣用電量也入題
2024/07/12 11:35

大學分科測驗》首節物理高雄考生認偏生活化 冷氣用電量也入題

小宅採高質化衛浴 高豐深耕37年有成
大學分科測驗今明登場 4重點未做到恐扣分
2024/07/12 06:02

大學分科測驗今明登場 4重點未做到恐扣分
大學分科測驗》第一節物理科 全中教：首次考出微波實驗題
2024/07/12 11:54

大學分科測驗》第一節物理科 全中教：首次考出微波實驗題

台灣中外製藥獲亞洲企業社會責任雙料獎項
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播