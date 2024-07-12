大學分科測驗》首節物理科近6％缺考 低軌衛星、風力發電等新科技入題

113學年度分科測驗今首日首節考物理科，缺考率為5.94%，較去年缺考率5.51%為高。 （記者楊綿傑攝）

2024/07/12 12:59

〔記者楊綿傑／台北報導〕113學年度分科測驗今首日首節考物理科，考題兼具前瞻科技及生活化內容，包括烏俄戰爭的低軌衛星、綠能風電、101大樓減震系統、變速腳踏車等都入題，大考中心認為整體難易度適中，試題安排由易至難，有基礎題型也有高層次思考題組，能鑑別出高分組考生。

大考中心主任張新仁說明，物理科應到人數2萬3135人，實到2萬1760人，缺考1375人，缺考率為5.94%，較去年缺考率5.51%為高。

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在試題特色方面，大考中心副主任岳修平表示，除了基本題，也有素養導向試題，包含烏俄戰爭中低軌衛星組成星鏈、花蓮地震時101大樓減震系統、電力傳輸能量耗損、綠能風力發電減碳、腳踏車驅動原理等，將物理原利用於解釋生活中觀察到的現象。

在特色考題方面，岳修平舉例，第24至26題考變速腳踏車，考生須由閱讀文本理解如何由腳踩踏板，使腳踏車產生驅動向前的力，內容展現對生活經驗的結合。考生必須整合應用靜力平衡相關概念，找出在題幹所設定的條件之下，腳踩踏板所產生的最大驅動力方能解題。

整體而言，此次題目著重物理概念融會貫通、應用理解，除了基本計算能力外，更重視物理知識用於解釋真實情境中觀察到的各種現象，呼應課綱核心素養理念；而考出衛星、無線通訊傳輸、風力發電、變速腳踏車等，則聯結了課本上的物理概念與日常生活應用，有助培養未來科學及產業人才。

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