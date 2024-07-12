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雲林縣府3盒100元促銷雞蛋 3000顆不到20分搶光

蛋價下跌，雲林縣府與斗六蛋雞產銷班舉辦雞蛋行銷推廣活動，3盒100元共計3000顆不到20分鐘賣光。（記者黃淑莉攝）

蛋價下跌，雲林縣府與斗六蛋雞產銷班舉辦雞蛋行銷推廣活動，3盒100元共計3000顆不到20分鐘賣光。（記者黃淑莉攝）

2024/07/12 14:09

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府、斗六市蛋雞產銷班今（12）日在縣府親民大廳辦理雞蛋行銷推廣活動，3盒（1盒10顆）100元，現場搶購人潮大排長龍，3000顆不到20分鐘賣光光。雲林縣長張麗善指出，目前雞蛋產銷失衡價格下跌，呼籲民眾多選購本土雞蛋避免蛋價持續下跌。

縣府雞蛋促銷預定上午9點開賣，不到8點就有民眾到場排隊，甚至有人6點半就到場，排第一、第二位的民眾說，本想第一輪買到再排第二輪，但因太多人排了，第二輪排了也買不到只好放棄。

縣府各局處員工也揪團派代表前往購買，現場隊伍排了近百公尺，300盒不到20分鐘被搶購光。

張麗善說，雞蛋產銷失衡，目前成本與售價價差每台斤約5元左右，蛋農不敷成本，希望透過促銷鼓勵民眾多吃雞蛋。

張麗善指出，雞蛋產銷失衡最主要原因是進口太多蛋雞種雞，在產銷制度沒有控制及預警機制，希望中央相關單位要通盤檢討，從種雞進口時程、雞蛋進口時程等，都需要有長遠規劃、預警機制。

斗六蛋雞產銷班長林宏茂說，目前雞蛋一斤成本約30多元，由於現在售價不符成本，今天以產地價促銷主要目的是為提升雞蛋的銷售量，市場目前很難預料，若雞蛋數量持續增加，價格會持續下降，呼籲消費者多吃雞蛋，蛋農能控制產量，也希望政府單位能總量管制措施穩定蛋價。

蛋價下跌，雲林縣府與斗六蛋雞產銷班舉辦雞蛋行銷推廣活動，吸引許多民眾排隊搶購。（記者黃淑莉攝）

蛋價下跌，雲林縣府與斗六蛋雞產銷班舉辦雞蛋行銷推廣活動，吸引許多民眾排隊搶購。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府與斗六蛋雞產銷班舉辦雞蛋行銷推廣活動，吸引許多民眾排隊搶購。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府與斗六蛋雞產銷班舉辦雞蛋行銷推廣活動，吸引許多民眾排隊搶購。（記者黃淑莉攝）

民眾排隊搶購雞蛋。（記者黃淑莉攝）

民眾排隊搶購雞蛋。（記者黃淑莉攝）

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