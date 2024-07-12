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水試所培育黑喉、紅喉、加志魚苗 放流台東海域盼自然繁殖

農業部水產試驗所近年人工培育黑喉、紅喉、加志魚3種魚苗，今天在台東富山海域進行船上放流。 （記者黃明堂攝）

農業部水產試驗所近年人工培育黑喉、紅喉、加志魚3種魚苗，今天在台東富山海域進行船上放流。 （記者黃明堂攝）

2024/07/12 12:49

〔記者黃明堂／台東報導〕為因應海洋資源日漸匱乏趨勢與提升水產繁養殖競爭技術，農業部水產試驗所近年人工培育珍貴的黑喉、紅喉、加志魚3種魚苗，盼增加在地沿近海重要經濟魚類資源。

水試所今天出海於台東富山保育區海域放流，包含黑喉3寸苗300尾、紅喉3寸苗100尾及加志魚寸苗2千尾。

水試所指出，黑喉又名黑加網，位列台灣十大好魚之一，經濟價值及食用價值極高，但其資源已出現明顯下降趨勢。水試所經過2年的穩定蓄養技術，本年度3到5月於種魚池自行產卵，由研究人員蒐集觀察受精狀況並進行孵化與培育。經過3個月的培育，目前已長成3寸以上之幼魚。

紅喉又名紅加網、紅佳夢，根據魚市場交易資料顯示，近3年全國漁獲交易量為31-63公噸，其中約95%登載於花東地區，大型個體產地全年平均價約落在每公斤1400-1700元間，魚價好時，甚至有每公斤近2千元的價格。目前全世界僅日本於2013年初次透過野生種魚的採集以人工授精的方式完成種苗孵化，台灣水產試驗所今年接續完成紅喉之繁養殖技術研發，目前已可穩定蓄養由深海採集之種魚及透過人工授精技術孵化魚苗達3寸以上。

加志學名密點少棘胡椒鯛（Diagramma pictum），棲息於沿岸礁石區，為重要的經濟性食用魚，魚價約每公斤300-400元間。水產試驗所已完成採集野生魚隻培育成種魚並在人工環境產下受精卵及魚苗培育的技術。

水產試驗所表示，透過穩定的魚苗生產技術以支援海域放流，減緩野生環境下的漁撈壓力，增裕天然資源，並厚植我養殖潛能，提供國人優質魚類蛋白質來源，對海洋資源的永續利用提供正面意義。

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