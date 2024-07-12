大學分科測驗》首節物理高雄考生認偏生活化 冷氣用電量也入題

大學分科測驗今天登場，首日考物理、化學、數學甲和生物。（記者許麗娟攝）

2024/07/12 11:35

〔記者許麗娟／高雄報導〕113年學年度大學分科測驗今天登場，上午第1節進行物理科測驗，高雄考生認為題目偏生活化，如計算夏日開冷氣的電功率，另俄烏戰爭的衛星問題、SpaceX、0403花蓮地震、台北101大樓阻尼器皆有入題，普遍認為難度與去年相比沒有特別難。

新莊高中自然組考生楊新佑說，今年的力學考題偏多，題目偏生活化，如夏天會遇到吹冷氣的電費問題、用幾度電的電功率問題等，也有要寫出微波的實驗步驟，整體而言計算量大，時間有點趕。

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岡山高中社會組考生李旭騏表示，前面的關鍵題有背就會有分數，後面計算有些公式，如力學、磁場變化等，以他是社會組來跨考自然科，認為最難5顆星的話應該有4顆星。

道明高中考生陳明仁認為，考題不會非常難，有鑑別度，印象最深的題目是最後的非選題跟齒輪有關，原則上是考力學，但比較靈活，不像以前的題目那麼死板；但有一題考微波的實驗步驟讓他有點意外，因為現在課綱有很多版本，每個版本寫的實驗步驟不太一樣，想不到會出這種考題。

高雄女中黃姓考生表示，題目沒有特別難，但寫不完，題型比例跟以前差不多，有鑑別度；後面非選有點難，有點看不懂在講什麼。印象最深的題目是腳踏車，跟齒輪與力矩有關。高雄女中馬姓考生也認為，比較特殊的題目是齒輪和偏振，考出往年都沒有考過的實驗題。

高雄中學考生陳雋叡覺得，單多選題比去年簡單，手寫最後一大題比較少出現過，考出腳踏車和電磁波的偏振，要認真把實驗的步驟讀熟才會寫；考題生活化、比學測的題目好理解一些。

學生一早進入試場，雖然天氣炎熱，但大部分仍都戴著口罩。（記者許麗娟攝）

中山高中考區，可見高雄今日天氣相當晴朗炎熱。（高雄大學提供）

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