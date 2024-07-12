澎湖醫療直升機單日三航次後送 8歲男童嚴重癲癇送高雄就醫

單日執行3航次後送醫療救護，凌天航空扮演空中守護神。（凌天航空提供）

2024/07/12 08:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣駐地醫療直升機11日單日執行3趟緊急醫療後送，前2趟分別為11日凌晨從衛生福利部澎湖醫院至成大、11日中午三總至高榮，第3趟任務為11日晚間一名年約8歲男童嚴重癲癇，由家屬自行送往三總澎湖分院就醫，經院方檢查後判斷需送往台灣本島進行治療，初步給予氣管內管、鎮靜藥物、保護固定等處置，交由凌天航空醫護人員接手飛航中照護。

飛航途中使用航空用空針幫浦、航空用生理監視器等器材持續照護。凌天航空此趟任務由主任陳萬昇、副主任洪大鈞「雙主管」執行任務，其中陳萬昇高中就已開始執行緊急醫療業務，至今長達17年時間，亦為澎湖縣空中醫療後送流程優化的編撰者。

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巧合的是這名男童在2年前就曾搭乘凌天航空直升機，前往台灣本島就醫，當時凌天組員見男童家境問題，自掏腰包購買尿布等物資贈送，而執行飛航照護的醫護人員也是陳萬昇，此次為照護孩童，亦由陳萬昇與洪大鈞蹲坐艙內細心照護，在院內需由家屬自費的器材，更由凌天航空免費提供，再次溫暖家屬。

礙於高雄機場滑行道夜間施工，台南、高雄等地設有兒童專科的醫院滿床，後續由高雄長庚醫院接手治療，雖然就醫過程一波三折，所幸有凌天航空暖心之舉。凌天航空0時2分從澎湖機場起飛、0時30分台南機場落地，由救護車進行後續接駁；雖為單日第3趟任務，但凌天航空全體飛航、醫護、地勤人員都給予小朋友更加細心的處置。

8歲男童癲癇後送，2年前也曾後送搶命。（凌天航空提供）

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