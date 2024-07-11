新北泰山芭比娃娃衣成果展 黑手師傅拿針線「穿」出帥氣套裝

黑手出身的王耀章開心與娃衣成品合影。（泰山公所提供）

2024/07/11 21:48

〔記者董冠怡／新北報導〕泰山娃娃產業文化館定期辦理手作課程，收藏展示學員作品。這次主題「飛針走線不再是女性的專利」共6名男性參與，初次參加的學員王耀章說，過去是做黑手的，當要改拿針線的那一刻，內心滿懷忐忑不安，但經老師解說與指導，慢慢了解如何製作娃娃的衣服，以黑底花布巧手打造帥氣俐落的露肚裝、連身套裝，看到成品感動並自我肯定地說，「男性也做得到！」

「泰山區娃娃產業手工藝技能訓練課程─飛針走線不再是女性的專利」成果展，今晚於市圖泰山分館親子閱覽室舉行。課程以中性服飾為主軸，設計出不受性別限制的樣式，消除刻板印象，無論性別認同如何，都可選擇適合自己的風格與服裝。每名學員各做兩尊，一尊自存、一尊館藏，現場展示58尊。

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產文館2004年成立，館藏762尊作品，每年透過娃衣手作課程豐富館藏服飾，各具特色，成果展作品預計9月陳列於館內。

區長鄭淑敏表示，傳統上，設計、裁縫、刺繡等手工藝被視作女性專屬技能，與女性的家庭角色、社會期望關聯緊密，然而，歷經時代更迭，越來越多男性願意走出社會框架，敞開心胸嘗試、面對與接納，跟隨自身喜好投身其中，製作令人驚豔、獨一無二的作品，豐富個人生活，也推動社會多元和包容。

學員作品各具巧思與特色，右二為泰山區長鄭淑敏。（泰山公所提供）

學員簡笠庭製作的中性復古創新服飾。（泰山公所提供）

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