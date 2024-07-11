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一路騎到基隆！ 北海岸將有國際級自行車道 預計3年後完工

北海岸自行車道。（交通部提供）

北海岸自行車道。（交通部提供）

2024/07/11 21:38

〔記者吳亮儀／台北報導〕北海岸將有國際級的自行車道，這是一條可避開台2線車流的專屬車道，交通部長李孟諺說，未來2到3年完工後，民眾將可從北海岸騎乘到基隆，並逐步擴展至東北角達宜蘭，期望能成為國際級、明星級的自行車路線。

交通部今天（11日）舉行部務會議，公路局及及運研所報告環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫（含自行車道標誌線），北海岸國際級自行車道工程更是計畫中重點項目。

交通部長李孟諺說，過去20年來各部會已在風景區、圳路、糖鐵等處逐步建置自行車道，交通部將會充分利用既有自行車道、地區道路、水岸或閒置鐵道等加以優化，並串聯斷點，但非全面興闢專用道，來擴張自行車路網。

李孟諺說，公路局正辦理北海岸國際級自行車道工程，這更是計畫中重點項目，未來2到3年工程完工後，將提供自行車避開台2線車流的專屬路權自行車道，安全的從北海岸沿特殊地形的騎乘到基隆，並逐步擴展至東北角達宜蘭，期望能成為國際級、明星級值得體驗的自行車路線。

在自行車安全強化議題上，運研所說明，目前完成「自行車環島路線（含替代路線）及多元路線標誌標線設置原則」及「自行車路線完工檢視表」，協助各路權單位辦理自行車道興建及養護時，能正確設置標誌標線並妥善檢視與改善。針對車道完工後，運研所也建置完成「自行車路線事故分析平台」，各權責單位可據此辦理後續改善事宜。＃

日月潭自行車多元路線。（交通部提供）

日月潭自行車多元路線。（交通部提供）

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