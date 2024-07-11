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暑假機車下鄉考照超搶手！ 彰化媽媽為兒子 凌晨3點半搶到頭香

每年機車下鄉考照都大受歡迎，考生認為可以就近練習，有助臨場的穩定性。（林怡甄提供）

每年機車下鄉考照都大受歡迎，考生認為可以就近練習，有助臨場的穩定性。（林怡甄提供）

2024/07/11 19:25

〔記者劉曉欣／彰化報導〕機車下鄉考照有多搶手？彰化縣和美鎮長林庚壬服務處秘書林怡甄表示，今年是第8年辦理機車考照，搶到頭香的是一名媽媽，凌晨3點半就來排隊了，只為了讓兒子可以就近考照。

林怡甄指出，早年下鄉考照名額還有120人，今年只有70人，只能開放讓設籍和美的民眾報考，報名時間從上午8點開始，但每年都會有人提前來排隊搶名額，去年搶到頭香的是清晨5點半，由報考年輕人自己來排隊，今年搶到頭香是名為兒子報名的媽媽，這名媽媽說，因為半夜也睡不著，乾脆凌晨3點半就來排隊。

林怡甄說，工作人員提早到場，發現才早上7點，排隊人數就已經宣告額滿，由於無法再擠更多人，只好跟報不到名的民眾說抱歉。

林怡甄說，民眾喜歡報名機車下鄉考照，一來是因為和美地區沒有提供機車考照的駕訓班，如果要考試就要跑到花壇的彰化監理站，路途有點遙遠。二來是因為可以就近到機車路考的場地練習，對場地比較熟悉，考試比較不會緊張，這也是民眾喜歡機車下鄉考照的主因。

而鹿港、線西、伸港也有辦理機車下鄉考照，分別由鹿港扶輪社、線西鄉公所、伸港鄉公所辦理。鹿港考試時間為8月9日，報名時間為7月22日到24日，受理名額為70人；線西鄉考試時間為8月30日，報名時間為8月1日，受理名額為70人；伸港鄉考試時間為9月5日，報名時間為8月5日到9日，受理名額為60人。

許多大學新鮮人暑假最重要的事，就是先考取機車駕照，並事先在自家附近場地練習。（資料照，彭姓民眾提供）

許多大學新鮮人暑假最重要的事，就是先考取機車駕照，並事先在自家附近場地練習。（資料照，彭姓民眾提供）

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