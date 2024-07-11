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蘇澳狂歡潑水節7/13封街打水戰 店家找來水桶、水管「備戰」

蘇澳狂歡潑水節將在13日封街打水戰，圖為往年活動畫面。（資料照）

蘇澳狂歡潑水節將在13日封街打水戰，圖為往年活動畫面。（資料照）

2024/07/11 17:24

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳冷泉觀光系列活動重頭戲狂歡潑水節，訂於13日下午登場，蘇澳火車站前方的太平路、蘇澳鎮中山路一段部分路段，當天中午過後陸續封街，鎮公所提醒用路人繞道行駛，避免誤闖「水戰區」而淋成落湯雞。

狂歡潑水節將為今年蘇澳冷泉觀光系列活動拉開序幕，13日下午3點，25支隊伍在蘇澳火車站前集結，再以步行方式前往太平路、中山路一段踩街，蘇澳鎮公所安排6輛水車隨行，沿線店家也備妥水桶及水管，準備加入水戰行列。

活動期間會場封街禁止車輛進入，封閉時間及地點如下：太平路13日中午12點到晚上6點，中山路一段（蘇澳中油加油站到白米橋路段）13日下午3點半到晚間6點。

主辦單位表示，參與潑水節的遊客，搭火車從蘇澳火車站下車最方便，或在蘇澳鎮公所搭乘免費接駁車前往活動會場，每10分到15分一班車，也可開車到蘇澳冷泉公園付費停車場後，再走10分鐘抵達目的地。

會場備有200支水槍大放送，捐贈2張發票便可兌換1支，所得發票將捐給慈善團體，蘇澳冷泉公園大眾池13日免費開放戲水，另外，蘇澳鎮蘇西社區活動中心旁草地，14日晚間6點有冷泉音樂會，邀請許富凱、張文綺、彭正、郭婷筠等多名藝人獻唱，相關活動訊息請上「水水蘇澳」臉書粉專查詢。

狂歡潑水節將為蘇澳冷泉觀光系列活動拉開序幕。（圖由蘇澳鎮公所提供）

狂歡潑水節將為蘇澳冷泉觀光系列活動拉開序幕。（圖由蘇澳鎮公所提供）

蘇澳冷泉公園大眾池13日當天免費開放戲水。（圖由蘇澳鎮公所提供）

蘇澳冷泉公園大眾池13日當天免費開放戲水。（圖由蘇澳鎮公所提供）

蘇澳鎮14日晚間6點有冷泉音樂會，邀請知名藝人獻唱。（圖由蘇澳鎮公所提供）

蘇澳鎮14日晚間6點有冷泉音樂會，邀請知名藝人獻唱。（圖由蘇澳鎮公所提供）

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