為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

旗山糖廠商店街重新招商 東高雄旅遊新亮點

台糖公司旗山糖廠商店街重新招商。 （台糖提供

台糖公司旗山糖廠商店街重新招商。 （台糖提供

2024/07/11 17:03

〔記者蘇福男／高雄報導〕台糖公司旗山糖廠商店街重新招商，除有冰店、糖葫蘆、日式選物店、咖啡館，和販售在地農特產店鋪，並有文創市集、手做工坊，成為東高雄好玩好買的新據點。

台糖表示，配合高市府打造「東九道之驛－旗糖農創園區」，旗山糖廠整修和改造舊有的紅磚倉庫，使其轉變為農創園區的一部分，精心修復的建築，不僅保留原始工業風貌，也展示現代設計的創新概念，成為吸引遊客的一大亮點。

旗山糖廠近期並翻修製糖工廠，展示過去製糖的輝煌歷史，工廠內的機械聲、工人的忙碌身影，構成一幅生動的工業畫卷，製糖工廠的故事，如同一部關於工業發展和社會進步的史詩，已開放民眾參觀。

同時旗山糖廠的商店街重新招商，最具代表性的店家當屬台糖旗山冰店，不僅販售各式令人懷念的古早味冰品，並將推出全新包裝的冰棒，帶給遊客更多驚喜。

台糖說，此次招商店家計有糖葫蘆、日式選物店、咖啡館和販售在地農特產店鋪，並有文創市集、手做工坊，還有店家安排廠區導覽活動，帶領顧客深入了解當地生產過程和文化歷史。

旗山糖廠商店街目前仍有2間空屋持續招租中，台糖歡迎有志開設特色店鋪的商家加入行列。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「旗聚憶糖」特展 回顧旗山糖廠百年風華
2017/07/19 10:12

「旗聚憶糖」特展 回顧旗山糖廠百年風華
吸引全台最強老街人潮 旗糖農創園區擬推接駁車
2024/02/27 13:00

吸引全台最強老街人潮 旗糖農創園區擬推接駁車

O9站交通優勢 換屋宅稀缺效應發威
旗山糖廠轉型 獲經濟部文化部經費挹注
2016/11/22 06:00

旗山糖廠轉型 獲經濟部文化部經費挹注
花媽請吃旗山糖廠冰棒 因為想念邱義仁
2017/07/23 17:29

花媽請吃旗山糖廠冰棒 因為想念邱義仁

花甲男星持巨物展雄風 醫：「中藥界硬漢」
耆老憑記憶繪製 旗山百年糖業車站復活
2019/02/26 21:29

耆老憑記憶繪製 旗山百年糖業車站復活
有機農產品 去年外銷逾40噸創新高
2024/03/03 05:30

有機農產品 去年外銷逾40噸創新高
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播