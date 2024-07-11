北市校園設光電板去年回饋近2千萬 明年投1億建7座「光電球場」

台北市教育局近年鼓勵各校屋頂設置光電板，截至今年共有149校內設置，去年發電總量達3912萬度，回饋金近2000萬元。圖為屋頂設置光電板模型照。（記者甘孟霖攝）

2024/07/11 16:36

〔記者甘孟霖／台北報導〕因應環境永續議題，推動永續校園也成施政重點之一，台北市教育局近年鼓勵各校屋頂設置光電板，截至今年共有149校內設置，去年發電總量達3912萬度，回饋金近2000萬元，相當於875座大安森林公園減碳量。教育局長湯志民表示，受極端天候影響，該局也積極推廣校內建置風雨球場，並爭取廠商安裝光電板，預計明年投入1億元推動7校建置。

湯志民今（11日）就永續智慧節能校園議題進行媒體座談，他表示，在創能部分，目前北市已經有149間學校設置光電板，太陽光電總容量2萬9844kWp（峰瓩），去年總發電量達3912萬餘度，回饋金1889萬元。

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他提到，除在既有校舍屋頂加裝光電板外，因應台北市處盆地地形，都市熱島效應也逐年加劇，受到極端氣候影響，學生面臨高溫日曬難以使用運動場地，此外雨天時集會、課程等無室內備案，因此積極推廣建置風雨球場，以目前無活動中心或其他半戶外空間等場地學校優先，並配合再生能源政策推動，以公用房地提供光電廠商設置太陽能光電球場，去年推動迄今已完成芳和實中、士林高商及明道國小等3校，今年底將再完成懷生國中、大安國小。

不過，因台北市氣候多雨且校地空地面積有限，經光電廠商評估無投資效益，且無活動中心的學校，將由教育局協助建置光電球場，明年預計投入1億元推動7校建置。

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