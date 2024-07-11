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日月潭泳渡達2.4萬人 7/12午夜12點截止報名

日月潭萬人泳渡報名熱烈，開放第4天人數已達2.4萬，承辦單位緊急公告報名將於7月12日晩上12點截止。（資料照，記者劉濱銓攝）

日月潭萬人泳渡報名熱烈，開放第4天人數已達2.4萬，承辦單位緊急公告報名將於7月12日晩上12點截止。（資料照，記者劉濱銓攝）

2024/07/11 16:04

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭萬人泳渡將在9月15日登場，今年人數上限2.5萬人，本月8日開放報名，截至11日人數已達2.4萬，為此承辦的埔里四季早泳會緊急公告，報名將在7月12日晩上12點「關門」，南投縣政府則說，雖然疫後民眾瘋出國，但一年一度的泳渡仍吸引泳客朝聖，甚至接到國外人士洽詢報名資訊，顯見日月潭萬人泳渡已成為國際泳壇盛事。

縣府指出，去年疫情解封，泳渡開放報名3天就額滿，原以為今年泳渡可能會受疫後出國潮影響，但自8日開放報名後，人數就不斷增加，並在今天達到2.4萬人；過去「國際游泳名人堂」會長山姆‧佛瑞斯，就曾專程來到日月潭，見證世界最大的戶外水域游泳活動，讓萬人泳渡知名度大開，因此今年也有接到來自國外洽詢泳渡的訊息。

埔里四季早泳會表示，今年報名熱烈，開放首日就湧入1.9萬人報名，之後每天也有2000多人報名，截至11日人數已達2.4萬人，為避免人數超過上限，今才會公告報名至12日午夜截止，後續則會審核報名資格，以及報名資料補正與人數加退作業，若屆時人數不到2.5萬或少於2.4萬人，也不會進行候補作業。

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