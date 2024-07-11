台南夏日音樂節「將軍吼」 7/20起連2天煙火秀

台南夏日音樂節「將軍吼」將於7月20、21日登場，煙火秀也將連續施放2天。（圖由南市府提供）

2024/07/11 15:53

〔記者蔡文居／台南報導〕邁入第13年的台南夏日音樂節「將軍吼」，將於7月20、21日登場，煙火秀將連續施放2天，今年邀請婁峻碩、玖壹壹、芒果醬及楊乃文等13組知名樂團、歌手及團體，連續2天在將軍漁港搭配絢爛煙火秀熱情開唱。台南市長黃偉哲邀請全國民眾來觀賞演唱會及煙火秀、品嚐海鮮美食、暢遊台南。

台南市政府今天於永華市政中心舉辦記者會，市議員沈震東、林美燕、雲嘉南濱海國家風景區管理處副處長洪肇昌、行政院雲嘉南辦事處處長蕭勝中與觀光、旅宿及伴手禮等相關產業協會代表出席。

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市長黃偉哲表示，「將軍吼」音樂節，已成為台南暑假知名品牌活動，將軍區不僅有熱鬧優質演唱會、煙火秀、海鮮美食，還有美不勝收的漁港風情、夕陽景致，歡迎全國民眾來趟台南之旅。

觀旅局表示，「將軍吼」音樂節首日以嘻哈「台饒有港覺」為主題，由日光之橙、洪暐哲、尚融、潤少、AcQUA源少年，雙壓軸為婁峻碩及玖壹壹；第二天則以樂團「將軍BAND³」為主題，結合將軍漁港絕美夕陽景致與海港風情，由晨悠、柏霖、就以斯、怕胖團，雙壓軸為芒果醬及楊乃文，精彩可期。

觀旅局長林國華說，今年「將軍吼」煙火秀連續施放2天，且首次結合燈光秀展演，利用將軍漁港南、北外堤之長度各500公尺，總計1000公尺面寬，以低空特效盆花煙火及中高空特別訂製的煙火彈，形成層次分明的視覺效果。

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