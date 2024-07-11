打人、丟東西 新北野柳特產街攤商與帶團司機爆衝突

新北市野柳風景區夯，遊客會到特產街購物，日前發生攤商與帶團司機衝突事件。（記者盧賢秀攝）

2024/07/11 15:14

〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市萬里野柳風景區的特產街，爆發攤商與帶團司機衝突，1名女攤商指控司機沒有執照就帶團旅遊，指定到特定店家，還從中抽取「導購」費用；司機駁斥沒有抽成，只是大家都喜歡去大方又便宜的店家消費。

1遊外籍遊客指出，當天女攤商還有動手打司機，不讓遊客去買隔壁攤販的商品，把現場搞得相當混亂。

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很多國內外遊客會到新北萬里野柳風景區，欣賞知名女王頭等蕈狀石，但有菲律賓團遊客投訴，包車來到野柳觀光旅遊，到特產街購物時，女攤商跟司機起衝突，不讓遊客到旁邊商店買東西，還出手打司機，把商品丟在地上，讓遊客嚇壞了。

據了解，攤商指男司機沒有證照，怎麼可以帶團出遊「當導購」，帶遊客到特產區，抽取1成的費用，買1萬元就抽1千元，甚至不讓遊客靠近她的攤位，才會有如此舉動。

其他攤商說，司機家帶客人至隔壁攤位，擋到她的攤位，她就檢舉人家，她這樣子，司機就不太敢來。

當事司機則表示，他是開九人座，團客在國外就訂了車輛，並指定要去那裡，他只是按行程走，那家攤商有朋友在臉書上po文，客人指定要去那一家買，而且業者也會給客人試吃又便宜，買不買是客人的事，而且那名女攤商會騷擾客人；他沒有抽成，攤商只有給個停車費或涼水費。

司機表示，他現在也不敢進去特產街，以免吵到客人；而其他攤商表示，這名女攤商已經不是第一次這樣檢舉，雙方各說各話。

新北市野柳風景區夯，遊客會到特產街購物，日前發生攤商與帶團司機衝突事件，示意圖。（記者盧賢秀攝）

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