愛心集合 北台南家扶7/15~16七處郵局助學義賣開跑

南化愛文芒果義賣助學。（記者楊金城攝）

2024/07/11 14:19

〔記者楊金城／台南報導〕籌募下學期助學金，北台南家扶中心15、16日將在新營、白河、佳里、學甲、善化中山路、永康、歸仁等7處郵局同步舉辦義賣會，錄取清華大學原子科學院學士班的劉翊揚、中信科大餐飲管理碩士的黃駿浩和140位家扶生參與叫賣希望衝高義賣金額。

北台南家扶主委呂明憲指出，家扶推動助學希望工程幫助家扶生升學至今34年，舉辦愛心竹筒、發票、義賣募集助學金，其中與台南郵局合作助學義賣會有16年，成為助學一大助力。

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北台南家扶主任李桂平說，助學義賣收到各界捐助的義賣品，從小家電到日常用品、玩具、文具等應有盡有，南化區公所和果農甚至贊助愛文芒果82箱，可謂愛心大爆發，希望民眾一起響應義賣活動，助家扶生藉由教育來脫貧。

7處郵局將在15、16日上午8點半起同步開賣，也捐贈洗潔精、郵趣杯、廚房用具等義賣品。

北台南家扶生將近150人志願加入義賣行列充當一日老闆，累積職能經驗，並付出一己之力協助籌措自己的助學金；劉翊揚、黃駿浩都是家扶扶助的單親學生，參與義賣義不容辭。

北台南家扶中心目前扶助約820位家扶生，其中升上高中、大學、研究所新鮮人約120位，不乏錄取台南一中和台南女中、清大、政大、台師大等名校，家扶將在8月25日頒發約600萬元助學金。

北台南家扶生協助整理助學義賣品和標價。（記者楊金城攝）

北台南家扶15、16日將在新營等7處郵局同步舉辦助學義賣，希望民眾一起響應義賣活動，助家扶生藉由教育來脫貧。（記者楊金城攝）

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