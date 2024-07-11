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夏季炎熱 嘉義縣府推薦親子室內景點玩樂

「老楊方城市」觀光工廠內有室內遊戲空間。（嘉義縣文化觀光局提供）

「老楊方城市」觀光工廠內有室內遊戲空間。（嘉義縣文化觀光局提供）

2024/07/11 13:56

〔記者林宜樟／嘉義報導〕夏季炎熱，氣溫極高，為讓親子免曬太陽，嘉義縣文化觀光局推薦三處適合親子共度夏日的室內景點「棒棒鯨奇樂園」、 「佐登妮絲城堡」及「老楊方城市」，三處景點提供創意遊戲設施，確保孩子在安全室內空間遊玩，民眾還能參加嘉義縣「親子大玩嘉」集章活動，有機會抽中50吋電視。

縣府文觀局表示，「棒棒鯨奇樂園」位於故宮南院對面，有全台最大海洋球池、巨型積木、刺激滑梯、迷宮尋寶及挖沙堆城堡，另設多項運動平衡及體能設施，如攀岩、彈跳床等設施，適合各年齡層兒童。

「佐登妮絲城堡」以巴洛克風格建築聞名，設有迴廊、宮廷花園及兒童遊戲區，提供積木、球池、溜滑梯，還有精油沐浴鹽、擴香扇、香氛蠟燭及精油琉璃皂等親子DIY體驗。

「老楊方城市」以方塊酥為主題，遊客可參觀方塊酥生產過程，園區內四處都有方塊星人裝置藝術及巨幅彩繪牆，還有為小朋友打造的「星球樂園」遊戲區，有球池、滑梯及兒童廚房玩具，是家長及孩子共同享受的好去處。

嘉義縣文化觀光局表示，暑假推出「親子大玩嘉」集章活動，民眾加入「慢遊嘉義」Line帳號，或拿集章卡到指定點遊玩，蓋滿3個章即可兌換抽獎券，有機會獲得50吋電視，詳情可至慢遊嘉義臉書粉絲專頁或嘉義縣文化觀光局官網查詢，親子體驗行程可至嘉義縣親子旅遊官網查詢。

棒棒鯨奇樂園有室內冒險場。（嘉義縣文化觀光局提供）

棒棒鯨奇樂園有室內冒險場。（嘉義縣文化觀光局提供）

佐登妮絲城堡有室內遊戲空間。（嘉義縣文化觀光局提供）

佐登妮絲城堡有室內遊戲空間。（嘉義縣文化觀光局提供）

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