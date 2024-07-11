新北育兒寶貝袋4.0免費送 小汽車、簡易發展量表具遊戲與檢測功能

新北育兒寶貝袋設計適用0至2歲的幼兒，寶貝袋中有蔬果切切、安撫巾、軟皮球、手搖握鈴、小汽車、繪本與使用說明書，兼具遊戲與檢測功能。（記者陳奕劭攝）

2024/07/11 13:49

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市政府今日（11日）推出「育兒寶貝袋4.0」，內含多項實用玩具與使用手冊，是新手爸媽的育兒好幫手，共製作3萬900份，只要父母至新北市各區戶政事務所登記新生兒即贈送。

市府副秘書長柯慶忠表示，新北育兒寶貝袋設計適用0至2歲的幼兒，寶貝袋中有蔬果切切、安撫巾、軟皮球、手搖握鈴、小汽車、繪本與使用說明書、簡易發展量表，兼具遊戲與檢測功能，不只小寶貝玩得開心，家長也能透過親子互動能觀察幼兒發展狀況，使用更為安心。

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網紅愛麗表示，育兒寶貝袋很多好玩的玩具，其中手搖握鈴讓家中兩個小孩愛不釋手，音樂玩具也幫助小孩發展語言、穩定情緒，而迴力鏢小汽車、蔬果切切都是小孩從1歲玩到5歲的玩具，軟皮球不只小朋友玩很久，還能抓捏訓練小肌肉。平時她與小孩讀繪本，內容物也注意寶寶常啃咬玩具，材質都有更新，讓她使用上安心。

孕媽咪陳孟伶說，育兒寶貝袋相當實用，蔬果切切組合可以訓練到小肌肉發展和抓握力，熊果造型的安撫巾能增加幼兒的安全感，使其情緒穩定。寶貝袋的使用說明書中附有幼兒福利資訊和0到6歲簡易發展量表，是非常棒的入門工具書。

新北市社會局長李美珍表示，即日起至戶政事務所辦理新生兒出生登記（設籍新北市），即贈送父母一份育兒寶貝袋，包含外袋、使用手冊與6樣玩具。

另外，社會局於7月12日至26日17時推出線上有獎徵答，只要「新北社會局」臉書專頁活動貼文表單回答問題，可獲得新北「熊果」玩偶一隻，將隨機抽出300個名額。

小朋友使用「育兒寶貝袋4.0」的玩具「蔬果切切」，一時興起拿起玩具切蔬菜，吸引眾人目光。（記者陳奕劭攝）

市府副秘書長柯慶忠（中）與網紅愛麗（左2）、新北市社會局長李美珍（左1），與爸媽們帶小孩同在記者會合影。（記者陳奕劭攝）

網紅愛麗是兩個小孩的母親，她在記者會中展示「育兒寶貝袋4.0」，表現其時尚的一面。（記者陳奕劭攝）

只要在「新北社會局」臉書專頁活動貼文表單回答問題，可獲得新北「熊果」玩偶一隻，將隨機抽出300個名額。（記者陳奕劭攝）

小朋友使用「育兒寶貝袋4.0」的玩具「蔬果切切」，一時興起拿起玩具切蔬菜，吸引眾人目光。（記者陳奕劭攝）

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