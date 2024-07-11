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提供英日韓語、水電修繕、AI課程 新北勞工大學明起報名

新北勞工大學自明日起開始報名，提供許多實用課程，在4大據點開課。圖為先前生活法律課上課情況。（新北市勞工局提供）

新北勞工大學自明日起開始報名，提供許多實用課程，在4大據點開課。圖為先前生活法律課上課情況。（新北市勞工局提供）

2024/07/11 12:38

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市勞工局開設「新北勞工大學」，提供勞工在職進修選擇，勞工局指出，113學年度第1學期報名將在明（12）日起跑，8月29日截止，開設課程分為勞動教育、職能2主軸，提供英日韓語、水電修繕；設籍、工作地或居住地在新北市的勞工可至「新北勞動雲／勞工大學」網頁優先選課，非勞工者則有候補選課機會，名額有限。

勞工局表示，勞工大學課程為期9週或18週，勞動教育課程包括勞基法、勞工保險、勞資爭議調解、職場口語表達等勞動知識，職能課程提供英日韓語、電腦資訊、水電修繕、投資理財、文創手工及生活彩妝等課程；此外，AI浪潮正夯，因此勞工大學本學期將開設5門與AI相關的課程，協助勞工開拓職涯。

勞工局說，勞工大學開課地點包括五股、三重勞工中心、板橋致理科大、土城新北高工等4個據點，費用也有多項優惠方案，職能課程每學分僅需1000元，勞動教育課程則僅需繳交保證金1500元，修滿足夠次數後全額退還。

勞工局補充，同時修習勞動教育及職能課程，學分費享5折優惠，夫妻同時報名或具有新住民、原住民、身心障礙及低收入戶身分再享8折學分費優惠，課程可於勞工大學招生簡章或至新北市勞工大學網站查詢，或洽（02）2298-3639及2981-6727。

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