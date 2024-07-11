微笑單車維修車違停人行道還遮車牌 北市交通局：有訂規範將懲處

台北市議員鍾佩玲接獲民眾陳情，微笑單車公司所派遣的維修人員，公然將維修車停放於人行道上，更以單車擋住車牌以規避檢舉。（鍾佩玲辦公室提供）

2024/07/11 11:18

〔記者楊心慧／台北報導〕為達到淨零碳排放的目標，台北市近年不斷增加微笑單車站點、擴大規模推廣綠色運具，台北市長蔣萬安今年更宣布會增加6000輛單車，台北市議員鍾佩玲接獲民眾陳情，微笑單車公司所派遣的維修人員，公然將維修車停放於人行道上，更以單車擋住車牌以規避檢舉，且過往微笑單車公司維修、調度車輛，皆未於車尾掛上「執行公務」字樣，就將車輛停放於紅線或是人行道上，損害用行車及行人用路權益。

台北市交通局回應，微笑單車表示訂有維修、調度車輛停放作業規範，車輛需停放於安全無虞處，並打雙黃燈警示車輛，擺放交通錐等，針對亂停車狀況，將進行相關處分，另內部會再加強宣導。

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交通局指出，將要求微笑單車重新檢視調度、維修作業指引，車輛停放以不影響道路交通安全為前提，儘速完成作業，避免影響交通，禁止車輛停放人行道影響行人及自行車行車安全。

鍾佩玲向交通局調閱的資料顯示，微笑單車公司針對維修調度單車作業並未有相關準則與指引，導致執行情況混亂，微笑單車公司既然代表交通局執行公務，更應明確標示，不該損害行人權益，否則如同交通政策開倒車。

鍾佩玲認為，微笑單車在台北市建置已長達15年，至今卻未有相關作業指引，交通局作為主管機關應進行檢討、要求廠商改善，淨零碳排是世界趨勢，未來單車等綠載具的規模勢必再擴大，交通局應盡速處理，訂定相關作業指引，日後只會衍生更多亂象，不但影響市民權益，更對城市形象造成損害。

鍾佩玲指出，針對微笑單車公司路邊作業混亂的現狀，呼籲交通局盡速提出改善策進作為，杜絕未來交通亂象發生的可能。

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