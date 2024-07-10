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手搖杯賣翻！鹿港、和美生廚餘專車不收「珍珠」原因曝光

珍珠奶茶是台灣超人氣的手搖飲，但賣不完或吃不完的珍珠，算是熟廚餘。（記者劉曉欣攝）

珍珠奶茶是台灣超人氣的手搖飲，但賣不完或吃不完的珍珠，算是熟廚餘。（記者劉曉欣攝）

2024/07/10 23:54

〔記者劉曉欣／彰化報導〕熱翻天！夏天就是要來一杯手搖杯！隨著彰化縣7月1日「垃圾退運」標準提高，鹿港、和美以收運手搖杯茶葉渣、蔬果皮為主的「生廚餘專車」也變得炙手可熱，詢問度大增。但鹿港強調，該專車只收「生廚餘」，不收「珍珠」、「仙草」等剩餘食材，因為這是「熟廚餘」！

鹿港、和美清潔隊都表示，近年來啟動「生廚餘專車」行駛計畫，主要收運市區手搖杯店的茶葉渣、蔬果皮，希望能夠把大宗的「生廚餘」能夠集中清運，再送往田尾的堆肥中心進行後續處理，並要求店家要瀝乾水份，在指定清運日期與時間拿出來，也可以避免手搖杯店大量生廚餘，塞爆沿路收運垃圾車的廚餘桶。

但鹿港、和美清潔隊都強調，手搖杯店煮過的粉圓珍珠或是仙草，如果賣剩要倒掉，並不能倒入「生廚餘專車」，因為這些剩餘食材都屬於「熟廚餘」，店家必須自行載運到清潔隊部，不能直接投入沿街收運垃圾車上的熟廚餘桶，因為手搖杯店大都很集中，如果店家再倒下去，熟廚餘桶就爆滿了。

鹿港清潔隊指出，鹿港「生廚餘專車」是每星期收運3次，分別是星期一、三、五的早上，以市區與頂番婆聚落為行駛路線，除了手搖杯店，早市、果菜市場、第一市場等3個公有市場內的攤商也有納入，去年度專車收運生廚餘為534公噸。今年彰化縣7月1日「整車退運」的回收新制上路後，店家配合度更高，收運生廚餘重量大約增加3成，光是7月1、3、5、8日共4天的收運量就來到15公噸。

和美清潔隊表示，和美「生廚餘專車」是天天收運，以市區的手搖杯店、向公有市場承租的攤商為主，去年度專車收運生廚餘總量345公噸，避免店家生廚餘擠爆垃圾車小小的廚餘桶。

鹿港鎮清潔隊的「生廚餘專車」，主要收運市區手搖杯店的茶葉渣、蔬果皮。（記者劉曉欣攝）

鹿港鎮清潔隊的「生廚餘專車」，主要收運市區手搖杯店的茶葉渣、蔬果皮。（記者劉曉欣攝）

天氣熱翻了，手搖杯也賣翻了。（記者劉曉欣攝）

天氣熱翻了，手搖杯也賣翻了。（記者劉曉欣攝）

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