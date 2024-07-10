社福藝術營用繪畫擁抱失親兒 陪伴其成長路揮灑夢想

失親兒基金會舉辦「2024真善美品格藝術營」，教導孩子要好好的愛與接納自己，期盼孩子臉上的笑容與熱情永不消失。（圖由失親兒基金會提供）

2024/07/10 16:51

〔記者吳柏軒／台北報導〕失親兒基金會舉辦「2024真善美品格藝術營」，面對這群父母其中一方過世甚至雙亡的孩子，透過繪畫來擁抱其內心，讓孩子畫出眼中的自己，而不論是自在飛翔的鳥兒，或是開心面具的悲傷小丑，都教導孩子好好的愛與接納自己，並在陽光沙灘中，揮灑夢想，期盼孩子臉上的笑容與熱情永不消失。

失親兒基金會前身是孤兒福利協會，民國57年成立，在96年7月轉型為基金會，主要幫助父母雙亡或其中一方過世的孩子及家庭，今年7月3日到5日在宜蘭舉辦今年的真善美品格藝術營，主題「擁抱我們的young子」，鼓勵孩子從心出發，覺察自己的情緒，並用繪畫的方式表現與外界對話。

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失親兒基金會董事馮玉玲分享，孩子們是她心中最珍貴的寶貝，每每看到孩子的創作都會心中充滿感動，期望在陪伴孩子的過程當中，他們能夠感受愛與關懷，讓臉上的笑容與創作的熱情，永遠不消失。

華碩文教基金會主任林玉楓分別以真、善、美三項品格來祝福孩子們，以「真」為開始，認識自己真誠的心，能夠辨別是非；再來，保有一顆善良的心、在追逐夢想時，用「善」的眼光看待周遭的人事物；最後以「美」為目標，善用自己的藝術天分，大步前進，邁向美好的未來。

營會學員冬冬則創作《海洋寫生》並說道，他認為天空跟海洋，可以不僅僅用藍色或是紫色表現，而是還有被陽光照射時，透出的綠色、粉色、橘色等色彩；冬冬展現的混色技巧，讓人驚艷。

另名學員小璇則是用《笑臉Joker》來表達自己真實的內心與情緒，他為了不讓身邊的人議論或是擔心，總是在大家面前表現得開心，但是實際上常躲在房間當中哭泣，甚至用音樂來掩蓋哭聲，隱藏悲傷，戴上面具來娛樂大家。

營隊老師阿桐便以「我眼中的自己，是什麼樣子？」為概念發想，讓孩子們畫出眼中的自己，他說，無論是甚麼模樣，鼓勵孩子都要學習好好的愛與接納自己。營隊今年也特別帶孩子來到利澤海灘，將砂礫、木塊、雜草、浪花、陽光及遠在海平面的龜山島，濃縮成筆下的色彩，讓孩子盡情在畫布上揮灑，創造出屬於自己的夢想海灘。

失親兒基金會舉辦「2024真善美品格藝術營」，今年特別帶孩子去利澤海灘，將砂礫、木塊、雜草、浪花、陽光及遠在海平面的龜山島，濃縮成筆下的色彩，讓孩子盡情在畫布上揮灑，創造出屬於自己的夢想海灘。（圖由失親兒基金會提供）

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