加強環頸雉與草鴞棲地監測 台南華新麗華煉鋼廠擴廠環評過關

環境部今（10）日召開環評大會，審查「台南市鹽水區華新麗華產業園區開發案」環評。（記者陳嘉怡攝）

2024/07/10 16:36

〔記者陳嘉怡／台北報導〕電弧爐煉鋼業者華新麗華公司規劃拆除台南鹽水廠，整合鄰近物料堆置處與閒置空地，設置「華新麗華產業園區」，擴廠範圍將近2倍。環境部今（10）日召開環評大會審查，環委建議加強環頸雉與東方草鴞2棲地營造點位中間帶監測、加強生態給付溝通，全案通過環評審查。

華新麗華鹽水廠為一貫化作業鋼廠，生產不銹鋼胚、直棒、削皮棒及線材盤元產品。為提升產量，業者提出「華新麗華產業園區開發案」擴廠計畫，總面積從原本17.22公頃增加到34.13公頃，擴增2倍；擴廠範圍現況為物料堆置及閒置空地。

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此案是回鍋環評案，今年2月曾進到環評大會審查，當時環委要求檢討戴奧辛排放管理規劃、檢討空氣污染物排放量合理性、徵詢生態專家學者意見進行棲地營造及維護保育計畫等多點意見，要求補充修正意見，重新送環評大會審查。

由於開發基地周遭農地曾發現環頸雉，是東方草鴞的潛在棲地，業者表示將利用園區西側0.8公頃綠地及區外綠地1.4公頃，為環頸雉與草鴞營造棲地。

環委表示，肯定環頸雉和東方草鴞棲地營造，但目前規劃的棲地有兩個地點中間缺乏連接性，希望未來監測時特別注意，「既然要做就要有效果、不如不要做」；針對業者承諾進行生態給付，則建議加強與農民之間的溝通及相關規劃，補貼生態給付的範疇可注意水雉出沒地區。

另，環委也要求，強化戴奧辛中長期減量及管理策略；營運期間於豐枯水期地下水總有機碳各監測2次；修正營運期間揮發性有機物抵換量；移植、新植樹木存活率調查頻率每年1次。

環頸雉、東方草鴞棲地營造位置圖。（取自該案環評書件）

「台南市鹽水區華新麗華產業園區開發案」擴廠計畫，總面積從原本17.22公頃增加到34.13公頃，擴增2倍。（取自該案環評書件）

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