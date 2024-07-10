北市南港向陽路口東側人行天橋 7/12開拆

南港向陽路口東側人行天橋將於7月12日開始拆除，圖為往東車流改道規劃。（圖由台北市新工處提供）

2024/07/10 13:49

〔記者何玉華／台北報導〕1978年11月20日啟用迄今的南港向陽人行天橋，即將在本月12、13日夜間進行拆除，台北市新建工程處表示，規劃1天完成天橋主體拆除，依序拆除樓梯及大梁，將進行行分階段交通維持管制措施，提醒民眾提前改道避開管制路段。

新工處工務科科長蕭志龍表示，配合推動人本交通政策，提高行人通行空間的安全性與舒適性，定期對全市既有的人行天橋進行存廢評估。南港向陽人行天橋的橋墩占據行人通行空間，影響通行寬度，同時也成為車輛轉彎的視線死角，增加周邊居民及校園師生通行的危險性；經評估確認地面道路系統及相關配套措施完善無虞後，將進行拆除。

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新工處工務科西區工務所主任劉人豪指出，南港向陽人行天橋兩側樓梯為混凝土梁結構，主梁為鋼結構，拆除時，施工人員將於橋梁預定卸點的位置切斷兩者的接合機構，再將結構物吊放至地面分解單元節塊運離工區。

劉人豪說，天橋主體拆除工程規劃1天完成，依序於12日至13日拆除樓梯及大梁。大梁拆除時間為夜間11時至隔日6時，將進行分階段交通維持管制，夜間11時至隔日凌晨1時擴大管制範圍，禁止一般車輛進南港及向陽路交叉口，僅開放公車進入並由義交引導行駛；凌晨1時至6時管制所有車種進入。

南港向陽路口東側人行天橋將於7月12日開始拆除，圖為往西車流改道規劃。（圖由台北市新工處提供）

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