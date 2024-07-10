嘉義縣番路鄉夏季黃金果上市 貿易商搶貨行情水漲船高

嘉義縣「番路鄉農會團購-優鮮購go」團購平台可以訂購優質黃金果。（記者蔡宗勳攝）

2024/07/10 13:31

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣番路鄉農會這幾年大力輔導農友種植黃金果，並加強行銷管道，不得國內市場炙手可熱，外銷至香港等國家也獲得熱烈迴響，夏季黃金果這幾天開始採收，「番路鄉農會團購-優鮮購go」團購平台訂單應接不暇，貿易商也跟進搶貨，行情跟著水漲船高。

番路鄉農會總幹事趙幸芳指出，黃金果被譽為「黃金蒟蒻」及「水果界的燕窩」，滿滿膠質搭配多種創意吃法深受消費者喜愛，市場需求不斷攀升，

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番路獨特的地理環境與氣候條件很適合黃金果種植，尤其是觸口村埔尾地區礫質土壤為黃金果生長提供了絕佳的自然條件，種出頂級黃金果。

埔尾果農劉慶賢表示，埔尾黃金果真的是有口皆碑，回購率幾乎百分之百，今年受到極端氣候影響，結果率降低，但相對著果實較為碩大，甜度也增加，不僅營養豐富，吃起來果肉Q彈帶勁，老顧客這幾天前來試吃讚不絕口，紛紛下訂要贈送親朋好友，強調「送埔尾黃金果有面子不會漏氣」。

趙幸芳說，農會為協助農民行銷當季盛產蔬果，特別成立「番路鄉農會團購-優鮮購go」團購平台，其中黃金果獲得顧客熱烈迴響，除了加購外，還會分享創意吃法，最新吃法為黃金果冰沙，先將黃金果去皮後切數塊，放置冷凍3小時後放入冰沙調理機打勻，美味的黃金果冰沙保證讓人意猶未盡。

趙幸芳強調，第一批黃金果採收上市，金黃閃亮的外觀與一流的口感，相信能在國內外市場上獲得更多關注與訂單，歡迎大家加入「番路鄉農會團購-優鮮購go」隨時掌握當季優鮮蔬果上市最新訊息。

番路鄉農會總幹事趙幸芳介紹黃金果創意吃法。（記者蔡宗勳攝）

消費者分享的黃金果創意吃法。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣番路鄉觸口村埔尾地區培育出的頂級黃金果。（記者蔡宗勳攝）

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