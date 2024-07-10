全國最大菩提樹已逾百歲 南市推出15場老樹巡禮活動

南市農業局天在台南公園菩提老樹下舉老樹巡禮系列活動記者會，邀請民眾一起來認識老樹。 （記者蔡文居攝）

2024/07/10 13:26

〔記者蔡文居／台南報導〕迎接「臺南400」，台南市政府於7月10日至9月28日推出15場老樹巡禮系列活動，以走訪台南市列管老樹為主題，透過多種形式的互動與藝術創作，讓民眾感受老樹的歷史與文化價值。其中，全國最大也是最古老的一棵菩提樹，就位在台南公園內，已逾110歲，堪稱台灣菩提樹的「樹母」。

南市農業局今天在台南公園菩提老樹下舉辦「臺南400城市植感好森活」老樹巡禮系列活動記者會，包括台南市長黃偉哲、農業部次長杜文珍、農業局長李進裕、市議員沈震東、社大植物講師李武昌等人出席，邀請民眾一起認識老樹，重視老樹，進而保護老樹。

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農業局表示，目前南市共有342株列管老樹，老樹巡禮規劃「走~來去找老朋友」、「老樹下散步」、「與樹共鳴」、「跟著樹梢搖曳搖」、「樹下納涼~藝植玩」五大主題、共計15場活動，由植物相關領域專家帶領樹下深度旅遊、手作絹網創作、植物槌染、精油鑑賞、肢體律動療癒身心，另更舉辦音樂饗宴活動，期讓民眾透過各種體驗探索老樹、認識老樹。15場活動及報名方式詳見「臺南400」官網。

市長黃偉哲表示，老樹承載著民眾的成長記憶與生活文化，邀請民眾一同保護綠色資源，藉著活動巡禮，感受老樹的故事，若民眾發現老樹，也可向市府農業局提報。

全國最大也是最古老的一棵菩提樹，就位在台南公園內，已逾110歲。 （記者蔡文居攝）

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