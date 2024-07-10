為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

全國最大菩提樹已逾百歲 南市推出15場老樹巡禮活動

南市農業局天在台南公園菩提老樹下舉老樹巡禮系列活動記者會，邀請民眾一起來認識老樹。 （記者蔡文居攝）

南市農業局天在台南公園菩提老樹下舉老樹巡禮系列活動記者會，邀請民眾一起來認識老樹。 （記者蔡文居攝）

2024/07/10 13:26

〔記者蔡文居／台南報導〕迎接「臺南400」，台南市政府於7月10日至9月28日推出15場老樹巡禮系列活動，以走訪台南市列管老樹為主題，透過多種形式的互動與藝術創作，讓民眾感受老樹的歷史與文化價值。其中，全國最大也是最古老的一棵菩提樹，就位在台南公園內，已逾110歲，堪稱台灣菩提樹的「樹母」。

南市農業局今天在台南公園菩提老樹下舉辦「臺南400城市植感好森活」老樹巡禮系列活動記者會，包括台南市長黃偉哲、農業部次長杜文珍、農業局長李進裕、市議員沈震東、社大植物講師李武昌等人出席，邀請民眾一起認識老樹，重視老樹，進而保護老樹。

農業局表示，目前南市共有342株列管老樹，老樹巡禮規劃「走~來去找老朋友」、「老樹下散步」、「與樹共鳴」、「跟著樹梢搖曳搖」、「樹下納涼~藝植玩」五大主題、共計15場活動，由植物相關領域專家帶領樹下深度旅遊、手作絹網創作、植物槌染、精油鑑賞、肢體律動療癒身心，另更舉辦音樂饗宴活動，期讓民眾透過各種體驗探索老樹、認識老樹。15場活動及報名方式詳見「臺南400」官網。

市長黃偉哲表示，老樹承載著民眾的成長記憶與生活文化，邀請民眾一同保護綠色資源，藉著活動巡禮，感受老樹的故事，若民眾發現老樹，也可向市府農業局提報。

全國最大也是最古老的一棵菩提樹，就位在台南公園內，已逾110歲。 （記者蔡文居攝）

全國最大也是最古老的一棵菩提樹，就位在台南公園內，已逾110歲。 （記者蔡文居攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
粉紅花瀑再現！嘉義佳鄉餐廳石斛蘭盛開隨風搖曳宛若花簾
2024/04/07 10:12

粉紅花瀑再現！嘉義佳鄉餐廳石斛蘭盛開隨風搖曳宛若花簾
台中霧峰公所重建老樹恐被砍 李天生籲市府保留
2024/02/18 19:25

台中霧峰公所重建老樹恐被砍 李天生籲市府保留

風靡23年 吳念真人間條件一重磅回歸
新店青潭國小6老樹未列保護申請案 護樹團體新北市府前抗議
2024/03/20 19:53

新店青潭國小6老樹未列保護申請案 護樹團體新北市府前抗議
木柵受保老樹未達1年亡 文化局悄解編挨批
2024/05/30 05:30

木柵受保老樹未達1年亡 文化局悄解編挨批

花甲男星持巨物展雄風 醫：「中藥界硬漢」
木柵列管保護青楓老樹死亡 護樹團體質疑文化局未善監督責任
2024/05/29 20:48

木柵列管保護青楓老樹死亡 護樹團體質疑文化局未善監督責任
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播