台南人權月 新營、麻豆展區開幕

訴說白色恐怖的不同樣貌，在地工人與農民政治犯故事，2024台南人權月新營及麻豆展區開幕，深入了解人權議題的多元面向。（記者王涵平攝）

2024/07/10 12:53

〔記者王涵平／台南報導〕訴說白色恐怖的不同樣貌，在地工人與農民政治犯故事，2024台南人權月新營及麻豆展區開幕，深入了解人權議題的多元面向。

台南市政府今年首次舉辦台南人權月展覽與相關活動，「新營曬書店」與「麻豆總爺藝文中心」第二階段展區，今日接力開幕。

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不論是新營糖廠內部或麻豆、下營地區，被捲入政治案件的農民與工人的生命經歷，打破只有知識分子才會被捲入政治案件和白色恐怖的刻板印象。

南市文化局長謝仕淵表示，台南以「如果可以回去，那就把____帶回來。」為主題舉辦台南人權月，首次透過地方政府的視角切入，並運用藝術創作等多元手法探討「人權議題」。

國立中山大學社會系助理教授、策展人林傳凱是國內知名的白色恐怖研究者，目前在新營曬書店展區以新營糖廠曾發生的「碗公會」政治事件為題材，他說，「碗公會」是1949年間新營糖廠員工有感於婚喪喜慶宴會不少，為節省開支，發起合資共買碗皿並提供會員租借，也租給宴席辦理者增加收入，是生活貧困年代單純的互助組織。但碗公會發起人新營糖廠鐵道處技術員李明珠，卻被控「意圖以非法之方法顛覆政府」被判處死刑，在1953年時執行槍決時才30歲，「碗公會」是新營地區白色恐怖牽連案件之一。

新營曬書店展區邀請興國高中、新營高中等校師生和藝術家李意婕一同探索與創作的展出；陶藝家陳慶銘展出個人創作〈脆弱的日常〉，作品以「碗公會」事件為發想，運用甘蔗渣沾漿製作出碗公，隱喻平民百姓的互助網絡在威權體制下顯得脆弱，但作品邊緣破碎尖銳的物理特性，卻又呼應著人們的堅強意志。陳慶銘也帶領興國高中師生，以工作坊的形式，完成陶藝的作品。

展覽最大特色是團隊共創6張人權地圖，林傳凱說，完成政治犯陳欽生、黃祖權、李明珠、洪水流等4張政治犯人權故事地圖，涵蓋本省與外省籍政治犯的人權故事，並且由策展團隊就現有出土政治檔案彙整製作出台南白色恐怖地圖校園篇及農村篇2張主題索引式地圖。

更多資訊可關注活動粉專「如果可以回去，那就把____帶回來。」及文化局FB粉專「藝遊臺南」。

訴說白色恐怖的不同樣貌，在地工人與農民政治犯故事，2024台南人權月新營及麻豆展區開幕，深入了解人權議題的多元面向。（記者王涵平攝）

訴說白色恐怖的不同樣貌，在地工人與農民政治犯故事，2024台南人權月新營及麻豆展區開幕，深入了解人權議題的多元面向。（記者王涵平攝）

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