各界質疑進口輸液多項缺失 食藥署：不適用藥害救濟

新任食藥署署長莊聲宏今（10日）突然現身例行記者會，親上火線說明進口輸液疑慮。 （記者邱芷柔攝）

2024/07/10 13:08

〔記者邱芷柔／台北報導〕市占率高達7成的國內輸液大廠「永豐化學工業股份有限公司」，因違反PIC/S GMP遭勒令關廠，造成國內生理食鹽水供應短缺，衛福部啟動「專案進口」救急，外界質疑專案進口「無法源、未查廠、出事恐難救濟」等多項缺失，對此新任食藥署署長莊聲宏今（10日）突然現身例行記者會，親上火線強調專案進口是依據藥事法，相關產製均符合台灣法規要求，雖不適用藥害救濟，但可透過「消保法」協助民眾求償。

國民黨立委羅廷瑋昨在立法院質疑中央進口輸液無法律依據；有醫師也直言，自越南進口的輸液缺少國外藥廠工廠資料（PMF）審查，且越南不是國際醫藥品稽查協約組織（PIC/S）的會員國；另有藥師指出，專案進口的藥品未經查核，不適用藥害救濟，如果出現品質問題，民眾使用後發生狀況，責任應由政府還是國外廠商承擔？

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食藥署今天舉辦例行記者會，副署長王德原與上任後首度現身的莊聲宏，前後二度回應輸液問題。針對法律依據，王德原說明，根據「藥事法」規定，必要藥品短缺時可啟動專案輸入，生理食鹽水非屬必要藥品，但依藥事法第55條及藥物樣品贈品管理辦法第2條第7款「申請供公共安全或公共衛生或重大災害之用者」，予以核准專案進口。

對於沒有PMF審查、我國未到國外實地查廠，王德原說，「藥品查驗登記」確實需要上述審查，但不是「專案輸入」的必要要件，他強調，雖因應緊急使用，專案輸入的條件會相對寬鬆，但此次專案輸入的生理食鹽水，都是在國外合法販售，且皆為PIC/S會員國或由會員查核認定。

王德原指出，目前專案進口的生理食鹽水分別來自日本、印尼、澳洲、馬來西亞、韓國、希臘和西班牙，都是會員國，雖越南並非PIC/S會員國，但該廠為日本大塚投資，經過日本醫藥品醫療機器綜合機構（PMDA）查核認定，且日本是PIC/S會員國，符合專案輸入條件。

專案輸入藥品不適用藥害救濟方面，莊聲宏坦言，藥害救濟法規定要有核可字號，且在國內合法購買才符合藥害救濟條件，他強調，專案輸入藥品產製都符合台灣法規要求，品質有保障，食藥署也要求相關廠商及醫療院所加強不良反應監視及通報，民眾若有任何問題都會協助處理，雖然不適用藥害救濟，仍可透過「消保法」求償。食藥署藥品組簡任技正楊博文補充，如果藥品本身有汙染，就不屬於藥害救濟範疇，而應向廠商求償，此次專案進口輸液若出現品質問題，會由特定廠商處理。

食藥署也表示，「1公升」的大包裝輸液上週已有1.59萬袋抵台，預計7月中還有10萬袋到貨，目標是每月達15萬袋，國內也將有業者可投入生產；500毫升包裝方面，國內產量預計8月起可從40萬提升到50萬袋，以取代專案輸入為目標繼續努力。

食藥署副署長王德原（右）、藥品組簡任技正楊博文（左）回應外界對於進口輸液的疑慮。 （記者邱芷柔攝）

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