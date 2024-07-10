汐止星光橋鋪面老舊、破損 3個月整修改頭換面

經過十年通行的汐止星光橋鋪面老舊破損，難以維持安全環境，行人通行疑慮深，亟需整修。（新北市高灘地工程處提供）

2024/07/10 11:50

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市汐止區星光橋是連接基隆河兩岸的人行景觀橋，2014年完工至今已近十年，橋面出現多處裂縫影響通行安全。由於民眾習慣使用橋梁，新北市高灘地工程管理處以「半半施工法」，安排民眾通行動線，花3個月整修後，最終於6月15日開放全線通行，讓民眾走路有感。

汐止星光橋位於汐止長安橋與江北大橋之間，鄰近國泰醫院及五堵車站，是專供行人與自行車通行的景觀橋，2014年完工後串接兩岸步道、星際遊戲場及建成公園，當地民眾在此休閒散步，假日常見外地遊客通行基隆河兩岸，如何整修老舊破損的步道又不致於影響民眾通行權益成為課題。

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高灘處長張修銘表示，星光橋開放近十年，民眾習慣生活中有這座橋，因此要求廠商施工期間採半半施工方式，妥善安排民眾通行動線，雖然工期增加，但影響範圍最小。

參與星光橋改善工程的楊技師表示，星光橋位於河川區域，環境較為潮溼，橋面伸縮縫面層結構出現局部破損，必須將老舊破損鋪面清除後，補強底層結構，最後表面須特殊處理，讓新鋪面能確實附著底層結構，施工期間須顧及民眾安全，又面臨梅雨季，施工較一般工程複雜，所幸最終一一克服。

經過整修後星光橋鋪面煥然一新，不只外觀變美了，民眾通行也更安全。（新北市高灘地工程處提供）

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