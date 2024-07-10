屏東勝利之家庇護工場新推鮮奶土司 連2週末勝利星村快閃

屏東勝利之家膳工坊推出新品鮮奶土司。（屏東勝利之家提供）

2024/07/10 11:37

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東基督教勝利之家附設膳工坊與藍帶甜品師、屏東在地鮮乳合作，推出新品鮮奶土司，為讓更多消費者了解並品嘗到這款用心製作的鮮奶土司，膳工坊將於本週六（13日）、週日（14日）下午3時在Mod’s hair屏東時光店，以及下週六（20日）、下週日（21日）在植友LILI舉辦夏日快閃活動，現場販售產品並提供試吃。

勝利之家主任陳秀琴表示，為了給消費者帶來更多美味與健康的選擇，膳工坊特別推出夏日嚴選全新產品「鮮奶土司」，這款新品是由即使患有先天視覺障礙、卻憑自身不懈的努力而擁有藍帶甜品師證照的專業甜品職人李侑昌（岡山Wowの店主理人），以及屏東縣萬丹鄉丹醇研選所生產的高品質鮮奶所研發設計的新品，在所有專業的堅持下，確保每一片土司都充滿濃郁的奶香與愛心。

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勝利之家指出，該款鮮奶土司不僅強調健康與美味，更希望藉由此項創新產品，喚起社會對身心障礙者工作能力的重視與認同；相信每個人都有獨特的才能和潛力，這次的合作不僅是為了生產出美味的土司，更是希望能讓身心障礙者展現他們的能力，並且獲得社會更多的支持與尊重。

在產品的研發過程中，指導老師李侑昌帶領膳工坊團隊，從選材到烘焙，每一個環節都細心指導，確保每一片土司的品質和口感都達到最佳；新品鮮奶土司選用的是來自屏東萬丹丹醇研選本地牧場生產的新鮮牛奶，老闆郭信宏愛心提供鮮奶供勝利之家膳工坊研發和快閃活動之用。經過手工製作工藝，鮮奶土司口感柔軟Q彈，奶氣四溢，健康與美味兼具。勝利之家表示，此次快閃活動，歡迎民眾蒞臨，也可以事先預訂。

屏東勝利之家鮮奶土司製作過程很費工。（記者羅欣貞攝）

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