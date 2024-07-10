為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

墾丁護蟹封路登場！「停10走10」幫陸蟹媽媽降海釋幼

墾丁護蟹封路登場！「停10走10」幫陸蟹媽媽降海釋幼 。（記者蔡宗憲攝）

墾丁護蟹封路登場！「停10走10」幫陸蟹媽媽降海釋幼 。（記者蔡宗憲攝）

2024/07/10 08:42

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕每年農曆6至10月的墾丁陸蟹繁殖高峰，多數陸蟹媽媽會在月圓夜晚跋山涉水，往海岸遷移去釋幼完成使命，由於趕路途中充滿重重關卡障礙，太多生命在橫跨馬路就失敗慘遭路殺（汽機車輾斃），今年墾管處仍維持「停10走10」作法，並配合新設的高架陸蟹廊道，期盼救下更多陸蟹生命。

近年相當成功的「停10走10」作法，在台26線39.5至41.5k處，香蕉灣至砂島路段共2公里，從原4線道縮減為2線道，採雙向各縮減外側車道，期間執行「十分減速慢行，十分蟹謝您」定時封路，管制時間中每封路10分鐘後開放內線道通行10分鐘，並設有前導車引導車流減速，守護陸蟹安全過路降海釋幼。

除封路交通管制外，現場還有生態調查監測及進行定時定點陸蟹環境教育，期盼大眾能對園區生物更多禮讓及尊重。因應新設高架陸蟹廊道監測且該區段路面提高與兩側地面有落差，該區交管期間執行行人管制，除持有識別證人員外，禁止非工作人員進入該區活動。

墾管處提醒，今年執行時間執行時間為7月20日至22日；8月18日至20日；9月17日至19日 （農曆6、7、8月15至17日），前2個農曆月晚間6時30分至8時30分，後一個農曆月為晚間6時至8時，為了現場工作執行順利並減少對陸蟹干擾，民眾在管制時段內無必要使用道路者，不要到現場，盡量將那段時間的道路、海岸和沙灘空出來留給陸蟹媽媽們，請大家讓出安全的馬路，留下安靜的海洋產房，共同守護墾丁陸蟹。

墾丁護蟹封路登場！「停10走10」幫陸蟹媽媽降海釋幼 。（記者蔡宗憲攝）

墾丁護蟹封路登場！「停10走10」幫陸蟹媽媽降海釋幼 。（記者蔡宗憲攝）

夏季正值陸蟹媽媽降海釋幼時節 。（記者蔡宗憲攝）

夏季正值陸蟹媽媽降海釋幼時節 。（記者蔡宗憲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
墾丁護蟹「天堂路」爆紅 公路局：後續會覆土植草
2024/04/16 16:29

墾丁護蟹「天堂路」爆紅 公路局：後續會覆土植草
墾丁陸蟹棲地放置珊瑚礁岩塊成「天堂路」 環團緩頰：保護是好事
2024/04/15 18:33

墾丁陸蟹棲地放置珊瑚礁岩塊成「天堂路」 環團緩頰：保護是好事

大同3C黃金酬賓月 年中強檔來襲
台江國家公園 7/21 起3梯次護蟹交管
2024/06/29 05:30

台江國家公園 7/21 起3梯次護蟹交管
台江國家公園陸蟹今年大發生 7/21起啟動護蟹交管
2024/06/28 13:20

台江國家公園陸蟹今年大發生 7/21起啟動護蟹交管

淡海唯一！ 紀伊國屋選書服務 首次進駐這社區
台江國家公園陸蟹進入繁殖季 20陸蟹慘遭路殺！
2024/06/30 13:54

台江國家公園陸蟹進入繁殖季 20陸蟹慘遭路殺！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播