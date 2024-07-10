墾丁護蟹封路登場！「停10走10」幫陸蟹媽媽降海釋幼 。（記者蔡宗憲攝）

2024/07/10 08:42

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕每年農曆6至10月的墾丁陸蟹繁殖高峰，多數陸蟹媽媽會在月圓夜晚跋山涉水，往海岸遷移去釋幼完成使命，由於趕路途中充滿重重關卡障礙，太多生命在橫跨馬路就失敗慘遭路殺（汽機車輾斃），今年墾管處仍維持「停10走10」作法，並配合新設的高架陸蟹廊道，期盼救下更多陸蟹生命。

近年相當成功的「停10走10」作法，在台26線39.5至41.5k處，香蕉灣至砂島路段共2公里，從原4線道縮減為2線道，採雙向各縮減外側車道，期間執行「十分減速慢行，十分蟹謝您」定時封路，管制時間中每封路10分鐘後開放內線道通行10分鐘，並設有前導車引導車流減速，守護陸蟹安全過路降海釋幼。

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除封路交通管制外，現場還有生態調查監測及進行定時定點陸蟹環境教育，期盼大眾能對園區生物更多禮讓及尊重。因應新設高架陸蟹廊道監測且該區段路面提高與兩側地面有落差，該區交管期間執行行人管制，除持有識別證人員外，禁止非工作人員進入該區活動。

墾管處提醒，今年執行時間執行時間為7月20日至22日；8月18日至20日；9月17日至19日 （農曆6、7、8月15至17日），前2個農曆月晚間6時30分至8時30分，後一個農曆月為晚間6時至8時，為了現場工作執行順利並減少對陸蟹干擾，民眾在管制時段內無必要使用道路者，不要到現場，盡量將那段時間的道路、海岸和沙灘空出來留給陸蟹媽媽們，請大家讓出安全的馬路，留下安靜的海洋產房，共同守護墾丁陸蟹。

墾丁護蟹封路登場！「停10走10」幫陸蟹媽媽降海釋幼 。（記者蔡宗憲攝）

夏季正值陸蟹媽媽降海釋幼時節 。（記者蔡宗憲攝）

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