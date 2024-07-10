為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台東海端鄉小水力發電結合微電網 綠能逢天災不斷電

台東縣府與海端鄉公所官員到海端鄉評估小水力發電設置地點。（記者黃明堂翻攝）

台東縣府與海端鄉公所官員到海端鄉評估小水力發電設置地點。（記者黃明堂翻攝）

2024/07/10 08:26

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣海端鄉南橫村落常因天災造成斷電，縣政府與鄉公所擬設置小水力發電及微電網，改善災害發生時電力輸送困難問題，未來再擴及其它偏鄉。

台東縣政府財政及經濟發展處長章正文8日會同海端鄉長胡金至、台灣電力股份有限公司台東區營業處電務徐姓經理、海端鄉民代表會胡淑貞代表、利稻村、霧鹿村長、下馬部落及崁頂部落主席，前往海端鄉偏遠地區的利稻、霧鹿、下馬、崁頂等部落進行現地會勘並研商會談，共同為台東縣偏鄉供電狀況、綠能發展、微電網儲能設施等議題做評估討論。

縣政府表示，長期以來台電因災害所造成之道路中斷無法及時進入現場搶修，導致偏鄉部落形成孤島地區，所以縣府積極與台電及地方溝通，希望通過小水力發電及微電網儲能設施等，能夠最大化利用地方資源，減少電力輸送過程的損失，同時解決台電搶修困難的問題，並帶動當地社區的發展、創造就業機會，具有重要意義。

會中海端鄉鄉長胡金至、海端鄉代胡淑貞、各村長及部落主席皆對小水力發電結合微電網表示贊同與支持，未來將由縣府盤點案場，媒合業者建置小水力發電廠後，台電公司捐贈儲能設施，朝向以原住民合作社或村里在地維運方式，期待能夠打造100%綠電部落。

章正文指出，海端鄉擁有豐富的水力資源，具有發展小水力發電的潛力，且小水力發電具有環保、永續的特性。台東常受到颱風直接登陸的衝擊與風險，所以配合微電網發展再生能源，讓偏鄉不斷電，推動台東成為綠能韌性城市。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
AI數據中心是吃電怪獸 郭智輝2招確保供電穩定
2024/07/08 18:10

AI數據中心是吃電怪獸 郭智輝2招確保供電穩定
森霸電廠二期回饋喬不攏 地方說明會沒有交集
2024/07/06 19:41

森霸電廠二期回饋喬不攏 地方說明會沒有交集

種下滿滿希望！日月光發揚三好精神落實永續
郭智輝：國內的電非常夠用 老舊配電設施及電線才令人擔心
2024/06/20 16:09

郭智輝：國內的電非常夠用 老舊配電設施及電線才令人擔心
台灣跳電次數10年降7成 郭智輝：擬引進移工加強供電妥善率
2024/07/02 13:04

台灣跳電次數10年降7成 郭智輝：擬引進移工加強供電妥善率

讓AI成為醫療助力 建立跨國整合醫學平台
朱立倫屏東談國會改革 抨擊民進黨反民主
2024/06/29 17:56

朱立倫屏東談國會改革 抨擊民進黨反民主
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播