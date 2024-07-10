台東海端鄉小水力發電結合微電網 綠能逢天災不斷電

台東縣府與海端鄉公所官員到海端鄉評估小水力發電設置地點。（記者黃明堂翻攝）

2024/07/10 08:26

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣海端鄉南橫村落常因天災造成斷電，縣政府與鄉公所擬設置小水力發電及微電網，改善災害發生時電力輸送困難問題，未來再擴及其它偏鄉。

台東縣政府財政及經濟發展處長章正文8日會同海端鄉長胡金至、台灣電力股份有限公司台東區營業處電務徐姓經理、海端鄉民代表會胡淑貞代表、利稻村、霧鹿村長、下馬部落及崁頂部落主席，前往海端鄉偏遠地區的利稻、霧鹿、下馬、崁頂等部落進行現地會勘並研商會談，共同為台東縣偏鄉供電狀況、綠能發展、微電網儲能設施等議題做評估討論。

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縣政府表示，長期以來台電因災害所造成之道路中斷無法及時進入現場搶修，導致偏鄉部落形成孤島地區，所以縣府積極與台電及地方溝通，希望通過小水力發電及微電網儲能設施等，能夠最大化利用地方資源，減少電力輸送過程的損失，同時解決台電搶修困難的問題，並帶動當地社區的發展、創造就業機會，具有重要意義。

會中海端鄉鄉長胡金至、海端鄉代胡淑貞、各村長及部落主席皆對小水力發電結合微電網表示贊同與支持，未來將由縣府盤點案場，媒合業者建置小水力發電廠後，台電公司捐贈儲能設施，朝向以原住民合作社或村里在地維運方式，期待能夠打造100%綠電部落。

章正文指出，海端鄉擁有豐富的水力資源，具有發展小水力發電的潛力，且小水力發電具有環保、永續的特性。台東常受到颱風直接登陸的衝擊與風險，所以配合微電網發展再生能源，讓偏鄉不斷電，推動台東成為綠能韌性城市。

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