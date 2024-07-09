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睽違2年「紫爆」大景明年春天見！中壢元生社福館辦驗收

中壢「元生社福館」完工示意圖。（中壢區公所提供）

中壢「元生社福館」完工示意圖。（中壢區公所提供）

2024/07/09 22:04

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區元生公園鄰近台鐵內壢火車站，市府因應內壢人口快速發展，建置結合老人文康中心、日照中心、中原里及興華里市民活動中心的「元生社福館」，形成共構的區域社福據點，原訂去年12月完工，不過因增加室內外地坪、牆面、天花板等，工期延宕至4月25日完工，近日辦理機電驗收和建築驗收，預計8月底取得使照，10月正式送水送電，並移交市府社會局接管使用。

中壢區長李日強表示，元生社福館打造2層樓建築物，1樓為老人文康中心及日照中心，2樓規劃中原里及興華里市民活動中心，成為複合式社福館；他提到，元生公園每年最受矚目的就是每到春天有大片紫藤花海，本工程為避免因元生社福館的建置使綠地減少，保留既有大樹、紫藤花架及公園散步路線，開放建築物2樓屋頂平台，將公園開放場域及散步動線立體化，不因社福館而減少公園活動面積。

元生社福館前年12月開工，原預計去年12月底完工卻延宕，原契約工期270個日曆天，因後續擴充增加室內外地坪、牆面、天花板等裝修工程、戶外景觀工程、電梯工程、空調工程及監視、緊急求救設備等，工期增加至380個日曆天，期間又因天候因素影響施工展延約3個月，而延至今年4月25日竣工，近日正辦理驗收作業，預定8月底取得使用執照，10月正式送水送電，並移交市府社會局接管使用。

中壢「元生社福館」預計8月底取得使照，10月正式送水送電，並移交市府社會局接管使用。（記者李容萍攝）

中壢「元生社福館」預計8月底取得使照，10月正式送水送電，並移交市府社會局接管使用。（記者李容萍攝）

中壢「元生社福館」保留既有大樹、紫藤花架及公園散步路線 ，未來將開放建築物2樓屋頂平台賞花。（記者李容萍攝）

中壢「元生社福館」保留既有大樹、紫藤花架及公園散步路線 ，未來將開放建築物2樓屋頂平台賞花。（記者李容萍攝）

中壢元生公園的紫藤花架盛開紫爆美景。（資料照，記者李容萍攝）

中壢元生公園的紫藤花架盛開紫爆美景。（資料照，記者李容萍攝）

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