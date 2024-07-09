提升防災能量！高雄茂林萬山部落邊坡工程 明年6月完工

水利局進行茂林區萬山部落邊坡保護工程，圖為完工模擬圖。（市府提供）

2024/07/09 21:09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市茂林區萬山溪側坡腳因野溪沖刷，導致邊坡土砂流失擴大，影響萬山部落住戶安全，水利局陸續完成萬山溪野溪整治、萬山部落下方崩塌地處理工程，7月中將推動萬山部落邊坡保護工程，預計明年6月底完工，保障部落居住安全。

茂林區萬山部落位於高132線旁，屬於土石流潛勢溪流下游影響範圍，也位處中央劃定地質敏感區及大規模崩塌潛勢區域，自2009年莫拉克颱風過後，萬山溪側坡腳因野溪沖刷，導致邊坡極度不穩定，甚至土砂流失擴大，進而影響部落民宅安全。

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水利局為維護萬山部落安全，在立委伍麗華及議員范織欽協助下，自2010年起，陸續向農村水保署爭取經費，展開穩定邊坡坡腳，抑制崩塌範圍持續擴大的治理工程，保護萬山部落80戶共400名居民安全。

水利局已於2010年完成萬山溪野溪整體治理工程，施作連續式固床工、鋼管壩，以達穩定河床及土砂控制效果，並於2023年完成茂林區萬山部落下方崩塌地處理第三期工程，新建扶壁式擋土牆、自由型框，以穩定坡腳抑制坡面土砂流失。

水利局為強化部落邊坡安全，今年初爭取到水土保持署經費補助，推動茂林區萬山部落邊坡保護工程，辦理工程設計及發包作業，將新建加勁擋土牆、RC擋土牆、防災道路等，提升整體邊坡穩定，並增進部落防災能量。

水利局表示，總工程經費3845萬元，預計7月中旬進場施工，工期360個日曆天，將於明年6月底完工，建立萬山溪與部落最後一道堡壘，保障部落邊坡民宅居住安全。

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