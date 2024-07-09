紀念開闢大東港地區灌溉圳水 崁頂李隆宮可望獲正式寺廟登記

崁頂李隆宮。（記者陳彥廷攝）

2024/07/09 21:01

〔記者陳彥廷／屏東報導〕為了避免宗教團體財產淪為私產、爭訟不斷，屏東縣政府協助縣內宗教團體解決產權登記問題，至今年上半年已依「「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」核定29件，其中唯一採信託的崁頂鄉李隆宮相對複雜，但如今也已完成了限制登記，讓動盪32年的不動產正式回歸登記法人名下，據傳，主神李府千歲曾托夢指會終會獲得廟地，如今獲得合法登記的參賽權，是令信徒嘖嘖稱奇。

李隆宮主祀李府千歲，據該廟沿革，李府千歲為鄭成功的部將李明烈，在鄭氏王朝時為厚植復明力量而建設台灣，其至南台灣巡視時抵崁頂一帶，只見一片荒蕪不毛之地，人民生活大多窮困，其加以規劃並加以建設，於崁頂港東築堤攔東港溪水，再引導灌溉大東港地區。

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崁頂當地民眾感配李府千歲的治理、繁榮本地德政，以小廟供奉木頭神像膜拜，後續連不喜台灣人民間信仰的日治政府，都允許民眾因其水利工程的貢獻持續祭祀，直至現代，其所築堤的「大陂圳」成為農田水利署每年農曆一月二十二日「圳頭祭」舉辦場地之一，顯見其水利工程對地方灌溉的重要性。

不過，因廟地屬於農牧用地，若登記名義人死亡後，易修繼承人與宗教團體間對於不動產所有權歸屬問題引發糾紛，且可能耗費大量司法及社會成本，甚至使具有公眾財產性質的不動產淪為私人所有，違反社會大眾初衷，為此，內政部2022年6月公布「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」，解決是類宮廟可能遇到的問題。

屏東縣政府至今2年已核定29件，其中李隆宮是唯一件早先就已進行信託的案件，原來，32年前由信徒們慷慨捐地贈予宮廟擴大建廟後，登記村長名下，近年產權意識抬頭，信徒們為保障受贈的土地權益，2019年以信託方式登記，在暫行條例推出後，受縣府民政處協助於去年完成限制登記，未來可在10年內完成用地變更成為宗教用地。

李隆宮廟方表示，雖然目前農牧用地僅能列管為補辦登記寺廟，但畢竟完成權利歸屬審認是里程碑，期盼今年底送交興辦事業計畫，將農牧用地申請變更為宗教事業用地，取得正式寺廟登記證；縣府民政處長鄭文智說，未來將會持續輔導變更為宗教用地，讓廟宇取得用地合法。

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