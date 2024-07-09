被爆收4、5倍學費 瑜伽師培訓業者回應了

林姓業者說，消費者對於課程有意見並提出申訴，中心能理解，積極處理中。瑜伽示意圖，人物與新聞事件無關。（情境照）

2024/07/09 20:49

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女子投訴仲介佯稱瑜伽師培訓業者收高出4、5倍學費 桃市消保官受理申訴

〔記者李容萍、謝武雄／桃園報導〕新竹縣L小姐向本報投訴，位於桃園市林姓男子經營的養身瑜伽店實際僅算仲介，卻佯稱是瑜伽師培訓業者，以高於實際培訓機構4、5倍價格，給學員未獲授權就私自翻譯的教材，最後卻轉介回合法立案、專門輔導考照的機構，再次繳費考照。桃園市政府消費者服務中心今（9）日說，已受理3件投訴案件，發文體育局處理，體育局已函請該公司15日內聯繫消費者確認其訴求，妥適處理後回復。

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體育局說，已函請該公司處理，若消費者與業者未能達成和解，體育局會協助消費者向消保官提出申訴、向消費爭議調解委員會申請調解或循司法程序解決。

林姓業者今天受訪說，該證照市價約10萬到16萬元不等，中心開設「線上考照班」，讓許多學員以較低的費用（共6萬7000元）取得證照，也因此吸引許多想要取得證照的學員報名課程。其開設許多瑜伽師資相關課程包含以取得證照為目標的「考照班」等課程，消費者可自由評估並選擇合適的課程參與，該消費者即是以取得證照為目的來報名考照課程。

消費者控訴，實際視訊上課品質很差，收訊差且畫面不清楚。林姓業者說，他們在課程一開始便提供詳細的說明與完整資訊，但礙於美國瑜伽聯盟的認證制度較複雜，一般學員難以理解其中的流程與細節，而參與考照班的好處即是，透過他們的資源與經驗可協助消費者輕鬆取得認證。

林姓業者還說，中心的課程資訊與線上平台的課程資訊皆為公開資訊，所有費用包含課程費用5萬5000元和考照費用1萬2000元，該中心合法設立登記並開立統一發票，也取得相關機構的認證。學員可輕易自行上網搜尋，取得獲知相關資訊，並無隱瞞任何訊息。學員報名課程後，支付課程費用取得本中心的課程服務、支付線上平台考照費用取得線上平台的服務，中心依照平台的考照標準，提供學員考照所需相關資源，幫助學員達成標準並取得平台發放的證書。

林姓業者說，會加強資訊的呈現，讓課程所有細節能更直接與完整的呈現給所有學員，增進大家對課程與服務的了解。至於消費者對於課程有意見並提出申訴的部分，中心皆能理解，並正積極處理中，期望能圓滿落幕。

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