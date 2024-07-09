由家鄉文化特色發現台灣色彩 逾7000學生參與美感教育啟蒙計畫

學學文化創意基金會辦理「藝起來學學－台灣美感教育啟蒙計畫」，透過「師資培訓」與「學生美感體驗」2大面向，長期推動教師增能與提升學生美感素養，今舉辦112學年度計畫成果發表會。（記者楊綿傑攝）

2024/07/09 20:24

〔記者楊綿傑／台北報導〕美感藝術結合在地促進自我認同！學學文化創意基金會辦理「藝起來學學－台灣美感教育啟蒙計畫」，透過「師資培訓」與「學生美感體驗」2大面向，長期推動教師增能與提升學生美感素養。今舉辦112學年度計畫成果發表會，展出學生彩繪小感動龍優選作品500件，並發表各校師生找尋的台灣文化色彩，呈現各校多元的色彩觀察及豐沛的創作能量。

該計畫自102年起開始辦理，不只由全台國中小教師帶領學生，透過社區文化踏查，找尋家鄉專屬的文化色彩，並進一步藉由彩繪創作將在地觀察呈現於作品中；另透過美術館作品參展與校外教學，豐富學生美感經驗，落實推動108課綱「藝術涵養與美感素養」核心精神。

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計畫112學年度共培訓全台教師664人次，推動102校149位教師，帶領7439位國中小學生參與，與國立台灣美術館、高雄市立美術館以及新北市立鶯歌陶瓷博物館合作，舉辦文化色彩教育展覽及展出優選學生之小感動龍作品，並於展覽期間規劃校外教學，累計學校師生及社會大眾逾24萬觀展人次。

台東縣初來國小教師許瑞芬帶領5位協同教師一起讓全校學生參與，藉由部落踏查加深認識部落的農作物、傳統服飾、布農刀藝以及樺斑蝶等文化知識，並採集了水蜜桃紅、樹豆黑、織布藍、小刀灰及樺斑蝶橘等文化色彩進行創作，再透過舉辦小感動龍發表分享會，與家長、部落族人、全校師生共同分享創作成果，讓學生以藝術連結對家鄉的認同感及愛的傳承。

台中市東勢國小的教師們帶領學生從在地的歷史建築（學校宿舍）、農業（柿子）、產業（麵條）、動物（赤腹松鼠）以及昆蟲（黑翅螢）等發現家鄉文化色彩，透過活動期待孩子們能從在文化尋找靈感及色彩中建立正確的自我認同及從生活環境中發現美感，並可以很驕傲的告訴別人：我是出自於東勢山城的孩子。

教育部表示，將持續致力於推廣各教育階段提升藝術涵養與美感素養相關計畫，無論是連結自身文化土地或是展現出各種創新可能，從中引導學生從生活中發現自己的美感，並進一步將美感的元素落實於生活；也將持續引入民間資源，運用其資源挹注於藝術及美感教育，聯合各級學校推動美感教育及藝術活動。

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