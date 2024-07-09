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高雄某國小男廁6小便斗5個不能用 陳菁徽要求儘速處理

立委陳菁徽今偕同多名高市議員會勘多所小學教學環境。（記者王榮祥翻攝）

立委陳菁徽今偕同多名高市議員會勘多所小學教學環境。（記者王榮祥翻攝）

2024/07/09 19:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委陳菁徽今偕同多名高市議員會勘高雄4所小學、1所大學，發現有校園排水系統失靈、有的地板龜裂不平，最誇張的是某國小男廁6個小便斗，竟然5個無法使用，要求相關單位儘速處理。

陳菁徽今偕同宋立彬、李雅芬、李雅靜、陳玫娟等高市議員，陸續至永安區新港國小、鳳山區新甲國小、左營區福山國小、左營區明德國小會勘，了解學校教學空間現況。

結果發現有些地板龜裂不平整，學生可能會被絆倒受傷；又或者校園排水系統失靈，近日午後雷陣雨造成淹水，幾百名學生進出受到影響；還有最誇張的是廁所堵塞無法使用，1間男廁6個小便斗，竟然5個無法使用！以及屋頂漏水，甚至長出類似鐘乳石的結晶體。

陳菁徽認為，在學校內還要跑上跑下找可以上的廁所，這是何等荒謬且嚴重的問題，今天特別約了教育部、國教署還有高市教育局代表，大家實地會勘，親眼見證這些問題，並且要求相關單位盡快提出改善方案，用最快速度還給師生一個安心、安全的學習環境。

高市議員李雅芬指出，除了小校部分設備急需整修，大校也疑似遭過度使用，導致洗手間、排水系統等硬體也出狀況，希望教育單位能深刻感受師生的不便，儘早協助解決問題。

立委陳菁徽今偕同多名高市議員會勘多所小學教學環境，發現有些廁所故障率超高。（記者王榮祥翻攝）

立委陳菁徽今偕同多名高市議員會勘多所小學教學環境，發現有些廁所故障率超高。（記者王榮祥翻攝）

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