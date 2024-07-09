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雙港嘉年華7/20開嗨！永安漁港連5場演唱會 竹圍漁港鮮摸彩

桃園市長張善政歡迎民眾來竹圍、永安漁港，吹海風、吃美食。（記者謝武雄攝）

桃園市長張善政歡迎民眾來竹圍、永安漁港，吹海風、吃美食。（記者謝武雄攝）

2024/07/09 20:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕暑假到來，桃園市政府7月20日起到8月31日推出「雙港嘉年華」活動，永安漁港、竹圍漁港共舉辦5場演唱會，竹圍漁港還有食魚教育展、傳統捕魚體驗、親子DIY及免費海鮮品嘗，馬祖同鄉會也在永安漁港推出馬祖文化特產展售，歡迎遊客暑假來吹海風、吃美食。

農業局今天舉行「竹圍漁港及永安漁港雙港嘉年華記者會」，市長張善政當場教導民眾如何以簡單的鮮蝦、透抽製作泰式海鮮料理，他說，市府與桃園區、中壢區漁會等單位共同辦理雙港嘉年華活動，20日到8月31日每個週末在漁港舉辦美食、演唱會及相關文化活動，邀請國人來竹圍及永安漁港享受海風、欣賞夕陽，享用海鮮，體驗人生樂事。

農業局長陳冠義說，首先登場是永安漁港星繽樂嘉年華，20日的閃耀星光音樂會包含godboy23軒宇、安懂、周定緯、盧學叡、潘裕文等多位藝人演出；8月10日則是原民海洋之夜，邀請林鴻鳴、邱軍、巴大雄、Macepa X lalan樂團、梁文音等人獻唱；8月31日「金曲嗨FUN派對」壓軸，南方二重唱、黑旋風、吉巴奈、源少年（原子少年）、安心亞熱力開唱。

竹圍漁港8月24、25日舉辦竹圍魚鱻節，24日在竹圍天幕廣場舉行漁村傳統漁法體驗互動、藝人表演及海鮮摸彩節目，25日則有親子DIY及海洋劇場。此外，8月起每個週末中午11點到下午2點，在竹圍直銷中心消費滿1500元，可到直銷中心管理室兌換限量紀念品，滿3000元加碼贈送200元抵用券。

張善政指出，竹圍漁港到永安漁港海岸線將近50公里，沿岸美食、美景無數，永安漁港更是全台唯一客家漁港，市府推動「桃園珍珠海岸計畫」，以竹圍漁港、永安漁港為核心，串聯草漯沙丘、白沙岬燈塔、許厝港濕地等沿岸景點，打造珍珠海岸為北部重要的觀光亮點，讓遊客體驗桃園獨特漁港風情。

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