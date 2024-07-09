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日本藥劑師會相挺 捐百萬助花蓮賑災

藥師公會全聯會理事長黃金舜。（資料照）

藥師公會全聯會理事長黃金舜。（資料照）

2024/07/09 18:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕花蓮強震日本藥劑師會（Japan Pharmaceutical Association）心繫台灣，4月中旬即向我國藥師公會全國聯合會表示，將發動募款為花蓮賑災，並於6月28日再次來信表示，募款金額超過500萬日圓（約台幣102萬元），藥師公會全聯會今（9日）收到善款，理事長黃金舜表示，將轉交花蓮縣藥師公會，協助賑災。

黃金舜說，受地震影響，花蓮地區部分藥局傳出災損，藥師公會於第一時間就與花蓮縣藥師公會合作賑災；花蓮地區幅員廣大，藥物調度與運輸更顯辛苦，然而像是疫情期間，藥師們仍不畏距離，提供送藥到府服務，近日就會轉交日方善款給花蓮縣藥師公會，並會進一步了解與盤點地方藥局災損與需求，將善款有效用於災後重建。

黃金舜表示，特別感謝日本藥劑師會對花蓮大地震的幫忙，台灣與日本的藥師長期建立緊密的合作與友誼，像是疫情期間，台北市藥師公會曾向東京都藥師會捐贈1萬片口罩，回顧2011年311東日本大地震，台灣的藥事團體也積極伸出援手，台灣與日本同在環太平洋地震帶上，展現互助精神與友好合作。

黃金舜提到，近年藥師公會積極參與國際事務，世界藥學會（FIP）在地震發生後，特別以書信方式慰問花蓮受災民眾與藥師，近日又接到日本藥劑師會善款，藥師公會感謝國際友會幫忙，在國際參與及援助上，台灣藥師們也一定不會缺席。

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