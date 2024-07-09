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存不到錢陷入「拿鐵效應？」 她驚覺：太常獎勵自己小確性！

網友指出，「拿鐵效應」就是看似小錢的地方，實際上就是破財的原因，示意圖。（路透）

網友指出，「拿鐵效應」就是看似小錢的地方，實際上就是破財的原因，示意圖。（路透）

2024/07/09 23:34

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕年輕時的努力和選擇，會直接影響未來的成就和生活品質。一名網友分享，明明很努力上班也經過數次調薪，自己的口袋卻還是很空，後來才發現很常為了小確性獎勵自己，讓原PO大嘆，「發現自己好像陷入了『拿鐵效應』的陷阱」。貼文曝光，引起網友討論。

網友近日在Dcard上發文，經過好幾次的調薪，口袋還是裝不滿，於是找了一些理財帳號，才發現原來自己掉入拿鐵效應的陷阱，原PO解釋，「就是一個人習慣每天早上喝一杯拿鐵，若每杯約150元，一年下來累積的金額就高達54750元」。

原PO坦言，看似小錢的地方實際上就是破財的原因，時常花在喝咖啡或是獎勵自己小確幸，「假如能適當獎勵自己，那這點小錢為什麼要省」，但經過她精打細算下來，發現這些小錢如果是長期累積，就會變成錢包的大破洞。

原PO指出，像是很多人習慣每天一杯的手搖飲、常做美甲、還有健身房費用、影音平台訂閱費等等，都是潛在的金錢陷阱，但原PO認為，如果過得比較節省，「這些錢真的能有效提升自己的生活品質，還能療癒自我？」。

貼文曝光，引起網友熱議，「或許可以換個想法，我想要過上每天都可以喝150元拿鐵的生活，要怎樣一年增加五萬多的收入，這樣就增加了賺錢的動力」、「當妳斷捨離全都辦到，錢也存到的時候，也只剩妳一個人宅在家裡了」、「能反思很好，當妳開始問時，表示自己想調整了吧？答案不只是0與1，是可以逐步調整到自己希望的目標」。

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