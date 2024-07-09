擴大租金補貼過件率達8成 彰化縣1.2萬租屋族受惠

民眾若有租金補貼需求，可洽詢彰化縣政府工務處建工科。（記者張聰秋攝）

2024/07/09 17:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣申請租金補貼的人數每年約5000多人，不過在「300億元中央擴大租金補貼專案」放寬補貼申請資格上路滿1年後，核准獲得補貼人數暴增至1萬2000多人，是過去2.4倍，年補貼經費約4.8億元，全由中央買單。

中央政府2023年7月3日推動上路「300億元中央擴大租金補貼專案」，截至今年6月底止，有1萬5000多人申請，有1萬2000多人通過，過件率約8成。申請人補貼金額約3000元到7000元間，按月核發，匯入申請人的存摺帳號。不少民眾比喻說，錢就跟發薪日一樣準時入帳。

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彰化縣政府工務處長林漢斌表示，政策旨為減輕租屋族租金壓力，並照顧學生，已提出並過件者，今年7月1日後自動帶入系統繼續補助，不過，工務處也會定期查核租賃契約內容，契約若已屆滿，會要求申請人重新補上契約書，以利持續核發補助金。

受理該項業務的工務處建築工程科科長周瑞霖指出，政策放寬來，只要條件符合大都可以通過審核，通常被要求補件大都出在租約銜接問題，或是租屋住址、樓層未明確標示是幾樓之幾，申請人只要核實補件，經縣府初審再送中央覆核，無疑義即可按月發給補助金。

彰化縣申請人數是六都之外最多，與人口多和政策放寬補助條件有關。

租金補貼去年7月上路，彰化縣有1萬2000多人受惠。（記者張聰秋攝）

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