基北區高中免試入學錄取率99.3％ 7/11前報到

113學年度基北區高中高級中等學校免試入學與特招考試分發入學今天放榜，錄取率達99.3％，7月11日上午11點前依各校規定方式報到，未報到視同放棄錄取。 （資料照）

2024/07/09 16:52

〔記者甘孟霖／台北報導〕113學年度基北區高中高級中等學校免試入學與特招考試分發入學今天（9日）放榜，總計報名人數3萬1391人，錄取3萬1165人，錄取率達99.3％；另外，特招考試分發入學錄取人數76人。教育局提醒，免試入學分發錄取者，應於7月11日上午11點前依各校規定方式報到，未報到視同放棄錄取。

教育局說，113學年度免試入學分發超額比序，仍採總積分108方案，於選填前五志願即被錄取者共98.7％，未獲錄取者僅226人，佔總報名人數0.72％。

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教育局提醒，學生經免試入學分發錄取，應於7月11日上午11點前，依據各校規定方式完成報到，逾期視同放棄錄取資格；而已於免試入學錄取且報到的學生，要報名後續其他入學管道招生，應於7月15日下午2點前填好「放棄錄取資格聲明書」，親送或委託送到錄取學校辦理放棄錄取資格手續，未放棄即不可參加後續入學管道招生。

此外，對分發結果有疑義，可於7月10日上午8點到中午12點，由學生或家長填具「錄取結果複查申請書」，持身分證明文件親自或委託至新北市立淡水高級商工職業學校申請複查；有其他疑義，最職應於7月15日下午4點前，由學生或家長填具「免試入學學生申訴書」，以限時掛號或親送至113學年度基北區高級中等學校免試入學委員會（新北市立中和高級中學）提出申訴。

教育局指出，這次免試入學分發結果招生缺額數共1萬2548人，高級中等學校可於8月辦理免試入學續招作業，參加基北區免試入學未獲錄取、未報到或報到後放棄錄取資格的學生都可以報名參加；教育局將於7月30日公布可辦理續招學校名單。

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