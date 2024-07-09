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113學年高中免試入學 竹縣錄取率99.88％

113學年高中免試入學今天放榜，新竹縣錄取率達99.88%，因為創下新高，縣府教育局等歡喜向各校校師生慶賀。（圖擷取自竹縣府官網）

113學年高中免試入學今天放榜，新竹縣錄取率達99.88%，因為創下新高，縣府教育局等歡喜向各校校師生慶賀。（圖擷取自竹縣府官網）

2024/07/09 16:39

〔記者黃美珠／新竹報導〕113學年竹苗區高中免試入學分發結果今天出爐，新竹縣4130名報考學生中，4125人獲得分發，整體錄取率99.88%，創下新竹縣新高紀錄！

縣府教育局表示，新竹縣學生這次免試入學分發的4130名學生中，一般生3873人、原住民生161人、身障生有96人，獲得錄取分發的4125人中，有4092人是在前5志願序就獲得分發，佔了99.20%，可縣內各國中輔導學生生涯發展有成，充分引導學生了解自我興趣、能力與所選志願校科相符程度，才能適性選擇理想志願就讀。

竹苗區日前約有4100名學生，已先透過完全免試入學、優先免試入學、直升入學、技優甄審、園區生獨招、特色招生（藝才班、科學班、體育班、專業群科）、實用技能班等多元入學管道確定了後續就讀的學校。

實際報名參與竹苗區免試入學的總人數為1萬806人，當中有1萬780人獲分發（99.76%），報名學生平均選填11個志願，其中以「第1志願」分發者有5219人（48.41%），前5志願序分發者有1萬705人（99.30%）。

新竹縣偏遠地區的員東、照門、芎林、橫山、寶山、北埔、峨眉、富光以及尖石9所國中，共有17名學生錄取前3志願學校，顯見竹苗區免試入學制度設計確實有考量新竹、苗栗2縣近半數學校為偏遠地區國中，而加入「扶助弱勢」比序項目，確實有照顧經濟、地域、身分等弱勢學生的機制。

縣府教育局長楊郡慈說，今天網路查詢分發結果出爐後，考生若對分發結果有疑義，可於明天（10日）下午4點之前，向這次主辦的國立苗商申請複查。週四（11日）早上9點到11點，考生們則須向各錄取學校完成報到手續。有意參加續招或其他升學管道者，則務必於下週一（15日）下午2點之前，填好竹苗區免試入學簡章所附「放棄錄取資格聲明書」，由學生或家長親送至錄取學校辦理放棄錄取，才能報名參加續招或其他升學管道。

至於這次沒有獲得錄取的落榜生跟放棄錄取資格的人，可於7月中下旬到「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」查詢，有辦理續招的高中職也會在該校網頁公告續招簡章，請有意報名參與續招的同學注意相關訊息。

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