另類夏令營！全台首間「老教室」開學 帶小朋友體驗高齡世界

小朋友穿上模擬老化的裝備，搭公車前往賣場採購食材。（記者蔡淑媛攝）

2024/07/09 16:26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕弘道老人福利基金會開辦全台首間「老教室」，選在暑假開學，舉行另類兒童夏令營「高齡友善小尖兵」，提供專業、多元的高齡友善相關課程與服務，帶領國小學生走進老世界。

5天高齡友善小尖兵夏令營，今天營隊第2日，1到3年級小朋友透過繪畫跟遊戲，想像自己變老的樣子，再試穿彭祖裝備體驗高齡者老花眼、黃斑症等視覺模糊狀況的「老花眼鏡」、高齡者骨質疏鬆及肌力下降的「駝背背帶」、「負重背心」、「手部負重鉛條」，以及體驗高齡者雙手末梢神經退化，僵直不靈活難以抓取物品的「觸覺手套」、「約束手套」，小朋友直呼看不清、好難走、好不方便。

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弘道基金會高齡友善推廣組長徐昊平說，營隊帶小朋友穿戴彭祖裝備去搭公車、大賣場挑選食材，使用食材設計營養均衡、適合長輩的老餐盒，過程中小朋友可真切感受到視覺、肌力退化下，走路、搭公車不便，體驗瞬間變老的生理狀態，尤其購物時戴著老花眼鏡，找東西、看價格都不清楚，忍不住一直將眼鏡拿下，還有模擬老化駝背，也直呼好累、好辛苦！

營隊小朋友也參訪「不老夢想125號」了解夢想對長輩的重要，並設計適合長輩的圓夢活動，前往鍾波球爺爺家拜訪，喜歡繪畫、變魔術、當志工的爺爺已經98歲，卻還將自己的家佈置開放，歡迎大家去找他玩耍，徐昊平說，最後一天將安排和不老棒球的阿公阿嬤們一起打棒球，以打電話或錄影的方式開口說愛，向父母或爺奶傳達感謝與情感。

小朋友戴上「老花眼鏡」感受長輩視力模糊，看公車時刻表變得很困難。（記者蔡淑媛攝）

小朋友戴「老花眼鏡」選購商品時，忍不住將眼鏡拉開才能看清楚價格。（記者蔡淑媛攝）

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