竹縣利用AI遙測辦理山區禁伐補償獲獎 其他縣市跟進推動
為了國土安全和永續，我國近年推動原住民保留地的禁伐補償申請，新竹縣府原民處搭配遙測技術，把AI科技導入這項工作內，大大節省作業時間又刺激原民申請的意願，替境內山林保住林木，做好水土保持也提高境內的碳匯面積。（竹縣府原民處提供）
〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣近年把AI科技深入運用到執行原住民保留地的禁伐補償政策上，不僅提高勘查、判釋山區森林禁伐現況的準確度，增加原民申請禁伐獲得補償的配合意願，還因此做好了山林水保並增加境內碳匯面積，強化地球之肺的功能，最近獲第20屆金圖獎「國發會智慧國土年度特別獎」之推動服務獎的肯定，其他縣市甚至原民會也起而效尤跟進推動。
縣府原民處表示，為了國土安全，國家獎勵造林的同時也獎勵禁伐，全國26萬公頃的原住民保留地有3分之2作為林用，所以針對禁伐區、20年獎勵期滿的造林地、以及竹木覆蓋率7成以上且沒有濫墾、濫伐狀況的原民保留地給予每公頃3萬元的禁伐補償金，從2016年起，每年4月受理申請。
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新竹縣禁伐補償面積去年就超過7025公頃，是全國受理前述禁伐補償計畫的全國第3大縣市。
縣府原民處最初派出11個「兵」，以傳統人力到場勘查，目視檢測判斷現場禁伐狀況是否符合後發放補償金，但受限這些保留地多在深山，有些申請地非常難於到達，再加上檢測員的目測範圍受限現場的地形地貌影響很大，不時出現標準不一的爭議。
所以從2017年開始，原民處導入無人機空拍輔以手動圖繪判釋，2019年再改用衛星科技，透過高解析度的光學衛星影像，開啟遙測技術加入後，以GIS（地理資訊系統）技術來提高禁伐補償申請區的圖資判釋正確性。
2020年以後更導入了AI自動化判釋功能，經由AI深度的學習模式，透過持續優化調參，使自動化判釋的準確率持續提升。這讓申請案經AI判釋後，從2021年起連3年合格率高達99%以上，等於申請案有9成9能精準獲得判讀而發出補償金，這同時還降低了人工判釋時間，加速檢測和發放補償金的作業時程。
影響所及，新竹縣內願意提出禁伐補償的原住民申請者變得越來越多，從2017年的4019件，到2023年暴漲到有8733件，實際核出的補償金也從原來的1億2687萬，到去年1年核出2億3000多萬，讓更多原住民保留地上的森林獲得永續。