竹縣利用AI遙測辦理山區禁伐補償獲獎 其他縣市跟進推動

為了國土安全和永續，我國近年推動原住民保留地的禁伐補償申請，新竹縣府原民處搭配遙測技術，把AI科技導入這項工作內，大大節省作業時間又刺激原民申請的意願，替境內山林保住林木，做好水土保持也提高境內的碳匯面積。（竹縣府原民處提供）

2024/07/09 16:12

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣近年把AI科技深入運用到執行原住民保留地的禁伐補償政策上，不僅提高勘查、判釋山區森林禁伐現況的準確度，增加原民申請禁伐獲得補償的配合意願，還因此做好了山林水保並增加境內碳匯面積，強化地球之肺的功能，最近獲第20屆金圖獎「國發會智慧國土年度特別獎」之推動服務獎的肯定，其他縣市甚至原民會也起而效尤跟進推動。

縣府原民處表示，為了國土安全，國家獎勵造林的同時也獎勵禁伐，全國26萬公頃的原住民保留地有3分之2作為林用，所以針對禁伐區、20年獎勵期滿的造林地、以及竹木覆蓋率7成以上且沒有濫墾、濫伐狀況的原民保留地給予每公頃3萬元的禁伐補償金，從2016年起，每年4月受理申請。

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新竹縣禁伐補償面積去年就超過7025公頃，是全國受理前述禁伐補償計畫的全國第3大縣市。

縣府原民處最初派出11個「兵」，以傳統人力到場勘查，目視檢測判斷現場禁伐狀況是否符合後發放補償金，但受限這些保留地多在深山，有些申請地非常難於到達，再加上檢測員的目測範圍受限現場的地形地貌影響很大，不時出現標準不一的爭議。

所以從2017年開始，原民處導入無人機空拍輔以手動圖繪判釋，2019年再改用衛星科技，透過高解析度的光學衛星影像，開啟遙測技術加入後，以GIS（地理資訊系統）技術來提高禁伐補償申請區的圖資判釋正確性。

2020年以後更導入了AI自動化判釋功能，經由AI深度的學習模式，透過持續優化調參，使自動化判釋的準確率持續提升。這讓申請案經AI判釋後，從2021年起連3年合格率高達99%以上，等於申請案有9成9能精準獲得判讀而發出補償金，這同時還降低了人工判釋時間，加速檢測和發放補償金的作業時程。

影響所及，新竹縣內願意提出禁伐補償的原住民申請者變得越來越多，從2017年的4019件，到2023年暴漲到有8733件，實際核出的補償金也從原來的1億2687萬，到去年1年核出2億3000多萬，讓更多原住民保留地上的森林獲得永續。

新竹縣政府原民處最初執行原民保留地禁伐補償作業的勘查是靠人力到場目視檢測，後來導入遙測和AI技術辦理，果然事半功倍。（竹縣府原民處提供）

新竹縣政府原民處最初執行原民保留地禁伐補償作業的勘查是靠人力到場目視檢測，但是申請禁伐地多在深山，難以到達之外，檢測員途中也潛藏很多風險。（竹縣府原民處提供）

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