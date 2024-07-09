貓纜年度大修提前完成 明恢復營運

貓空纜車年度大修作業提前完成，預計7月10日上午9點恢復營運。（圖由台北捷運公司提供）

2024/07/09 15:27

〔記者林承鴻／台北報導〕貓空纜車自6月24日起進行年度大修作業，因工程順利提前完成，預計7月10日上午9點恢復營運。此外貓纜推出包車服務，至9月底止遊客可付費搭乘私人專屬車廂。

負責營運貓空纜車的台北捷運公司表示，由於今年落雷較多，且落雷時大修工作均須暫停，因此大修工程進行期間，纜車適時調整維修同仁班表，以避開落雷時段；另聘請2位原廠技師現場指導，因此大修進度順利，提前3天開放營運。

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此外，即日起至9月底止，貓空纜車試辦「專屬車廂」包車服務，遊客可於纜車任一車站臨櫃購買此服務，並可選擇一般車廂或水晶車廂：一般車廂包車價格為960元，最多可乘坐8人；水晶車廂為600元，最多可乘坐5人；以原價260元購買貓纜一日票的遊客，4人同行不須另外付費即可享受包車服務。

今年重要設備大修工作，包括齒輪箱周轉件及油管更換、液壓控制單元蓄壓器壓力量測、驅動大輪軸承更換、緊急煞車卡鉗更換、場站水平索輪更換、驅動大輪襯墊更換等。年度檢修期間，同步進行設備改善專案，包括場站車廂運行軌道除鏽上漆、各場站捲線器除鏽上漆丶鋼索上油丶電氣測試、載重測試及運轉測試等年度系統測試。

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