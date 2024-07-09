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八卦山特色小學16人飛宿霧 2週全英語學習

八卦山特色小學文德國小，暑假一開始到菲律賓展開全英語學習，今天在姊妹校宿霧大學國小部進行實體交流。（圖由學校提供）

八卦山特色小學文德國小，暑假一開始到菲律賓展開全英語學習，今天在姊妹校宿霧大學國小部進行實體交流。（圖由學校提供）

2024/07/09 15:52

〔記者張聰秋／彰化報導〕位於八卦山上的文德國小，在暑假一開始，由校長李政穎率領高年級學生共16人，前往菲律賓宿霧大學國小部（UCLM）進行實體交流。宿霧大學學生夾道歡迎，讓學童像走星光大道，難掩高興與害羞之情，感受賓至如歸。

為期2週的語言學習課程於今天安排實體見面交流，其他時間讓學生們沈浸在全英語的語言學習中。透過互動和課堂活動，提升英語聽說讀寫能力，增進語感和溝通技巧，拓展國際視野。

交流活動今（9日）在宿霧大學展開，五年級學生賴禹睿臨時被邀請上台分享心得。他表示，非常喜歡這裡的文化和食物，希望未來學弟妹也有機會前來，兩校持續交流。另一位學生施育叡則希望兩校友誼長存，彼此都能開拓國際視野。

校長李政穎表示，文德國小這些年來推動國際教育不遺餘力，儘管學校位處八卦山上，仍然透過網路讓孩子們拓展視野，透過國際交流，讓學生理解學好英語的重要性與必要性。此次到宿霧的語言學校學習，並於宿霧大學國小部進行交流，讓孩子們在全英語環境下學習，是一輩子難忘的學習回憶。

2年前，文德國小參與教育部的姐妹校國際交流計畫，與宿霧大學國小部締結姊妹校，雙方透過視訊交流，促進了文化、特產和人文等方面的認識。為了提升學生的英語能力，文德國小在兩年前帶領學生前往宿霧的語言學校學習，進而促成這次實體交流的美事。

宿霧大學學生熱情歡迎小貴客到訪。（圖由學校提供）

宿霧大學學生熱情歡迎小貴客到訪。（圖由學校提供）

文德國小參與教育部的姐妹校國際交流計畫，與宿霧大學國小部締結姊妹校，雙方透過交流，為台菲展開了良好的教育外交。（圖由學校提供）

文德國小參與教育部的姐妹校國際交流計畫，與宿霧大學國小部締結姊妹校，雙方透過交流，為台菲展開了良好的教育外交。（圖由學校提供）

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