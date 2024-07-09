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林投公園增添植栽牆綠美化 歡迎民眾品味緩慢溫柔步調

澎管處用花卉在林投公園公廁拼出英文字樣，代表迎賓誠意。（澎管處提供）

澎管處用花卉在林投公園公廁拼出英文字樣，代表迎賓誠意。（澎管處提供）

2024/07/09 15:03

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕昔日澎湖舊八景之一的林投公園，曾擁有澎湖第一座動物園，是5、60年代澎湖囝仔共同的回憶。但韋恩颱風破壞動物園後，林投公園逐漸沒落。澎管處與湖西鄉公所積極想恢復榮景，湖西鄉公所每年定期舉辦童玩節，澎管處則推動林投牽罟，現更展開大規模綠美化活動，期望以漫遊、體驗澎湖悠閒生活，為林投公園再展昔日風華。

其實林投位於湖西鄉林投村海濱，由澎湖機場降落旅遊休閒的第一個景點，澎管處參考花園城市概念，分別於公園內兩座公廁圍牆、屏風進行公廁形象美化，搖身一變增添綠意盎然的植栽牆，希望藉由友善環境的提昇，帶給民眾更多的舒適感受。

澎管處擇於北側公廁運用木製屏風牆，植栽萊姆黃金葛、白金黃金葛、長壽花等不同植栽色系，造字排列林投英文字（LIN TOU），凸顯在地價值，另嘗試利用南側公廁牆面造景，排列男、女廁及愛心等視覺識別，綠化原本冰冷水泥牆外觀，拉近與民眾距離。

除此之外，澎管處今年亦於中央廊道加強修剪枝幹、落葉清理，增加陽光通透性，截至6月止共計清運枯枝落葉超過80車次，並修繕廊道內兩座遭枯枝壓毀之涼亭屋頂，搭配綠化草地樹蔭，裝設噴霧系統降溫消暑，澎管處歡迎民眾遠離城市的喧囂，享受林投公園浪漫、紓壓、休閒環境，品味大自然緩慢而溫柔的步調。

澎管處在步道涼亭上方，佈置花卉綠美化景觀。（澎管處提供）

澎管處在步道涼亭上方，佈置花卉綠美化景觀。（澎管處提供）

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