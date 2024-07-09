百名志工日夜守護 宜蘭頭城綠色隧道成新秘境

宜蘭頭城綠色隧道成新秘境，歸功百名志工日夜守護。（記者王峻祺攝）

2024/07/09 15:04

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭頭城綠色隧道隱身在寧靜的下埔社區，長約1公里且緊鄰廣大沼澤區「40甲休閒區」，近年在百名志工日夜守護下，環境不再髒亂，生態豐富也吸引許多野鳥棲息，清閒沉靜的美景還能遠眺龜山島，成為宜蘭新秘境。

40甲休閒區有一個沼澤區，自然環境優美，但過去因缺乏管理維護，常被民眾亂丟垃圾，頭城鎮公所投入規劃後，提升區內綠色隧道漫遊意象，還補植50餘株小葉欖仁並設置景觀燈，加上連續6年蘭陽城鄉美學基金會協助環境清潔，讓當地有了新風貌。

請繼續往下閱讀...

頭城鎮長蔡文益說，40甲休閒區已被打造成綠色隧道秘境，入冬後常有大量且種類繁多的候鳥前來棲息，感謝公私部門合作維護景觀，過去鳥啄食垃圾的情況已不再出現，現在均有豐富生態可供棲息，歡迎遊客造訪遊玩。

志工隊長蕭順德說，目前共有102名志工投入守護景觀行列，年紀最大84歲、最小8歲，每天分時段清掃，也因為日夜巡邏，民眾丟棄垃圾情形減少許多，現多以清掃樹葉、枯枝為主，讓遊客造訪時，都能享有清幽整潔的環境。

他說，40甲休閒區坐落於純樸安靜的社區內，兩側小葉欖仁枝葉及光影交錯形成綠色隧道，騎車漫遊均能享受綠蔭及清風拂面，沼澤區在炎陽照射下波光閃閃，能遠眺龜山島，也可看見水面倒影著雪山山脈，這裡還有豐富的鳥類，鳴叫聲相當悅耳動聽，常吸引遊客假日駐足拍照。

宜蘭頭城「40甲休閒區」內有廣大沼澤區，生態資源豐富吸引侯鳥棲息，遊客走訪還能遠眺龜山島。（記者王峻祺攝）

宜蘭頭城鎮公所與百名志工投入守護「40甲休閒區」，讓綠色隧道及沼澤區成為宜蘭新秘境，吸引遊客駐足遊玩。（記者王峻祺攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法